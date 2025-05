Công an Tuyên Quang băng rừng cứu đôi vợ chồng bị kiệt sức trên núi vì bị lạc suốt đêm

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 7h sáng ngày 16/5, trực ban Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron, SN 1979, trú tại Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn về việc vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc Xóm 9, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang) từ 20h tối 15/5, hiện đã đói khát, kiệt sức, mất phương hướng, cần cứu trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Tràng Đà, Công an phường Nông Tiến, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng chính quyền và một số người dân thông thạo địa hình rừng núi trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.