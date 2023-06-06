Cơ sở kinh doanh mút xốp cháy đỏ rực trong đêm tại TP.HCM

Khoảng 20 giờ ngày 6/6, lửa bùng lên dữ dội tại cơ sở mút xốp trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường 16, quận 8, TP HCM). Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, đến 22 giờ ngày 6/6, Công an quận 8 (TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cơ sở mút xốp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 6/6, lửa bùng lên dữ dội tại cơ sở mút xốp trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường 16, quận 8, TP HCM).

Lúc này, nhiều nhân viên bảo vệ sử dụng bình chữa cháy và kéo vòi nước dập lửa nhưng không thành công.

Xưởng mút xốp nơi xảy ra cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an Quận 8 điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, chia thành nhiều mũi để dập lửa.

Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy đã ngăn không cho cháy lan sang các cơ sở lân cận. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

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