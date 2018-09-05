Có gì trong hộp bánh trung thu độc đáo gắn mác ‘không dành cho người lớn’ mà trẻ em mê thích đến vậy?

Đời sống 05/09/2018 09:00

Cuối cùng thì Tết trung thu là của trẻ con hay người lớn? Bánh trung thu ngày càng sang trọng, tinh tế nhưng là để phục vụ nhu cầu biếu, tặng, ngoại giao hay thực sự dành cho trẻ em?

Người lớn vốn dĩ vào dịp Trung thu chỉ được “vui ké” niềm vui những đứa trẻ, không biết từ bao giờ vô tình biến Trung thu thành ngày của mình. Những chiếc bánh Trung thu ban đầu ra đời với ý nghĩa phục vụ trẻ con phá cỗ trông trăng, giờ các thương hiệu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm dành cho người lớn với mẫu mã sang trọng, hàng chục cái tên mỹ miều, hàng trăm loại nhân và kiểu dáng. Tất nhiên vẫn có rất nhiều loại bánh trung thu phục vụ sở thích trẻ em, như tạo các hình thù ngộ nghĩnh hay nhân vật hoạt hình. Ba mẹ mua cho con đôi ba cái bánh để có không khí, rồi thôi. Người lớn chúng ta dường như ngày càng hời hợt với trẻ ngay trong ngày Tết của riêng con em mình.

Có gì trong hộp bánh trung thu độc đáo gắn mác ‘không dành cho người lớn’ mà trẻ em mê thích đến vậy? - Ảnh 1

Có lẽ chính vì sự “thiếu hụt” vô tình đó, nên Trung thu năm nay, khi cầm trên tay sản phẩm bánh Trung thu dành riêng cho trẻ em - Con Cưng Mooncake, các bậc phụ huynh đều cảm thấy vừa gần gũi vừa mới lạ. Gần gũi vì ngay cái nhìn đầu tiên từ bao bì, sản phẩm này đã rất “biết cách” gợi nhớ tuổi thơ, mới lạ vì lần đầu tiên có một sản phẩm bánh Trung thu mang thông điệp “không dành cho người lớn”.

Set bánh Trung Thu Con Cưng Mooncake được làm ra theo công thức truyền thống với hương vị nguyên bản: Là Bánh Thần Mặt Trời với bột mì, thịt heo, hạt dưa, lạp xưởng, xá xíu…, là Bánh Mẹ Mặt Trăng với Khoai môn dẻo thơm, Bánh Thỏ Trắng với Hạt sen béo bùi hay Bánh Đoàn Viên với nhân đậu xanh ngọt dịu. Tất cả nguyên liệu được lựa chọn kĩ càng, gia giảm vị ngọt tinh tế nhưng không kém phần đậm đà, thơm dẻo. Ngoài hương vị quen thuộc gợi nhớ kí ức, Con Cưng Mooncake cũng giữ nguyên kiểu dáng hình tròn truyền thống, giản dị không màu mè. Bánh được đặt tên theo các nhân vật trong cuốn truyện cổ tích đính kèm. Những chiếc bánh vì thế không chỉ lưu giữ cho con trọn vẹn hương vị cổ truyền, mà còn như tấm vé trở về tuổi thơ, khơi gợi kí ức về những mùa Trung thu xưa cho cả những người đã lớn.

Có gì trong hộp bánh trung thu độc đáo gắn mác ‘không dành cho người lớn’ mà trẻ em mê thích đến vậy? - Ảnh 2

Điểm khác lạ của sản phẩm không nằm ở “vật chất” mà còn ở “tinh thần” là phần quà đi kèm. Đó là 1 bộ truyện ý nghĩa về sự tích Trung thu, 1 bộ sticker siêu dễ thương hình các nhân vật trong truyện và một bức tranh ghép hình kích thích trí não. Đặc biệt, chỉ cần một chiếc điện thoại di động, ba mẹ còn có thể quét mã trên nắp nộp để cùng con thưởng thức bộ phim hoạt hình 3D mà Con Cưng dành tặng cho trẻ em Việt. Câu chuyện về một người mẹ không quản gian khó, kể cả hy sinh thân mình để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho con cái và vạn vật trên thế gian sẽ là nốt lặng ý nghĩa trong đêm rằm tháng Tám. Bà đã hóa thành ánh trăng soi sáng nhất vào đêm Trung thu, là đêm đoàn viên, là ngày cả gia đình quây quần bên những chiếc bánh thơm dẻo.

Có gì trong hộp bánh trung thu độc đáo gắn mác ‘không dành cho người lớn’ mà trẻ em mê thích đến vậy? - Ảnh 3

Với set bánh Trung Thu Con Cưng Mooncake, cha mẹ không chỉ “trả lại” Trung thu cho con về ý nghĩa thực vốn có, giúp con hiểu biết và cảm thụ chân thật nhất về ngày Tết đoàn viên mà còn là sợi dây vô hình kết nối thế hệ trẻ với những giá trị truyền thống, là ý nghĩa của sự quan tâm, hy sinh, của báo hiếu, của lòng biết ơn, của sum vầy và thương yêu. Đó mới chính là Trung thu trọn vẹn nhất.

Thử hình dung, những ngày rằm tháng tám, cha mẹ cùng con mở hộp bánh trung thu, đọc cho con nghe cuốn truyện cổ tích rồi khuyến khích con tự kể lại bằng những hình dán nhân vật, hay cùng con thi ghép tranh, rồi cả nhà cùng cắt bánh trung thu cười nói bên nhau. Khoảnh khắc đoàn viên ấm cúng ấy có lẽ sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với mỗi đứa trẻ và tạo thành truyền thống thật đẹp của gia đình mỗi mùa trung thu. Chúc bố mẹ dành thật nhiều thời gian bên con mùa Trung thu này, và đừng quên truy cập: https://concung.com/mooncake.html để đặt cho con những chiếc bánh trung thu không – dành – cho – người – lớn nhé!

Hoạt hình 3D: https://www.youtube.com/watch?v=QZvHO6GwXxA

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