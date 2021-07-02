Cô gái trẻ bị bám đuôi giữa đêm vắng, nam tài xế cứu nguy và 'tung cước' khiến gã 'biến thái' ngã 'sõng soài'

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đoạn clip được một cô gái ghi lại hình ảnh gã đàn ông trung niên cứ đi kè kè theo cô trong đêm muộn. Cô gái trẻ cho biết mình đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị gã đàn ông này cứ bám theo và còn đòi đưa cô về nhà... làm vợ.

Người đàn ông trung niên bám theo cô gái trẻ và đòi đưa về nhà làm vợ - Ảnh: Cắt từ clip

Cô gái quá sợ hãi vì chỉ đi có một mình nên đã khóc nức nở. Sau đó, cô phải tấp liền vào một xe bán hàng bên đường để tìm sự giúp đỡ của mọi người. Thấy vậy, người đàn ông này vẫn không chịu từ bỏ và còn tiếp tục "nằn nì" rằng: "Em cùng anh đi về", "đi, đi về". Không dừng lại ở đó, gã này còn sấn lại gần định kéo tay cô gái trẻ. Lập tức, cô gái oà khóc lên và chạy lại chỗ một phụ nữ gần đó để cầu cứu.