Cô gái trẻ bị bám đuôi giữa đêm vắng, nam tài xế cứu nguy và 'tung cước' khiến gã 'biến thái' ngã 'sõng soài'

Cô gái trẻ đi một mình trong đêm vắng bị người đàn ông lạ mặt bám theo và đòi đưa về nhà làm 'vợ'. May mắn được một nam tài xế xe công nghệ giải nguy kịp thời nên cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
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Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đoạn clip được một cô gái ghi lại hình ảnh gã đàn ông trung niên cứ đi kè kè theo cô trong đêm muộn. Cô gái trẻ cho biết mình đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị gã đàn ông này cứ bám theo và còn đòi đưa cô về nhà... làm vợ.
Cô gái quá sợ hãi vì chỉ đi có một mình nên đã khóc nức nở. Sau đó, cô phải tấp liền vào một xe bán hàng bên đường để tìm sự giúp đỡ của mọi người. Thấy vậy, người đàn ông này vẫn không chịu từ bỏ và còn tiếp tục "nằn nì" rằng: "Em cùng anh đi về", "đi, đi về". Không dừng lại ở đó, gã này còn sấn lại gần định kéo tay cô gái trẻ. Lập tức, cô gái oà khóc lên và chạy lại chỗ một phụ nữ gần đó để cầu cứu.
Rất may mắn, lúc đó, một nam tài xế xe ôm công nghệ đã xuất hiện giải nguy, người này hỏi cô gái về chuyện xảy ra như thế nào. Cô gái này khẳng định rằng: "Con không có biết chú đó là ai. Chú đó chạy theo con nói con là vợ chú đó mà đâu có phải đâu".
Nghe xong, nam tài xế không kìm được bức xúc, lập tức quay ra vung cú đấm liên hoàn vào người gã đàn ông kia khiến đối tượng ngã dài trên đường. Vừa đánh, tài xế công nghệ vừa giận dữ nói: "Cướp con người ta à hả? Chụp hình nó lại ngay đi". Sợ xảy ra xô sát nặng, cô gái trẻ đã xin nam tài xế tha cho gã đàn ông này đi vì có lẽ do ông ta đang xỉn: "Thôi tha cho chú đó đi anh à, nãy giờ em không có sao".
Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhận nhiều sự chú ý và quan tâm của dân mạng. Đa số ý kiến đều tỏ ra lo lắng thay cho cô gái và rất mừng vì nam tài xế đã kịp thời xuất hiện cứu cô gái khỏi tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chia sẻ đoạn clip và gửi lời cảnh tỉnh đến bạn bè, người thân của mình nên lưu ý với trường hợp này. Đối với những bạn nữ hay đi về khuya và đi 1 mình, nên đề phòng cẩn thận để không bị các đối tượng xấu lợi dụng.