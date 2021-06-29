Bức xúc trước việc anh chàng shipper bị khách nước ngoài bom hàng số tiền đến 700 nghìn đồng, cô gái quyết tâm làm cho ra nhẽ, đòi lại số tiền.

Câu chuyện "bom hàng" muôn thưở khiến nhiều người không khỏi ngán ngẫm khi chứng kiến. Mới đây, các hội nhóm trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ một đoạn clip quay lại cảnh một anh shipper bị vị khách nước ngoài đặt đồ ăn số tiền lên đến 700 nghìn đồng nhưng lại từ chối không nhận. Trước tình huống này, anh shipper chỉ đành bất lực và buồn bã ra về. Hai vị khách nước ngoài đặt đồ ăn lên đến 700 nghìn đồng nhưng khi shipper giao tới thì lại từ chối nhận hàng - Ảnh: Cắt từ clip Rất may, lúc này, có một cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc và thay anh shipper nói lý lẽ với vị khách nước ngoài. Cuối cùng, người đặt hàng này cũng phải hoàn trả đủ số tiền lại cho shipper. Theo thông tin của báo Đất Việt, sáng 29/6, Kim Anh - cô gái đã quay đoạn clip đòi lại công bằng cho shipper bị bom hàng đã có chia sẻ về vụ việc. Được biết, chính cô cũng chính là người đứng ra yêu cầu vị khách này hoàn trả lại đủ số tiền cho shipper. Cô cho biết, sự việc xảy ra tại khu vực đường Đỗ Quang Đẫu, quận 1, TP.HCM.

Kim Anh - cô gái ra tay giúp shipper đòi lại 700 ngàn mà vị khách nước ngoài định bom hàng - Ảnh: Báo Đất Việt Kể lại sự việc hôm đó, Kim Anh cho biết khi cô đang ở trong nhà, anh shipper đã chạy đến và nhờ giúp đỡ nói chuyện với với 2 khách nước ngoài về đã đặt đơn hàng 700 ngàn đồng vì anh ấy không giỏi tiếng Anh. Lúc tìm hiểu lý do tại sao không nhận hàng, một trong 2 người nước ngoài nói rằng bạn của họ đặt giúp nhưng do shipper giao chậm nên họ không nhận hàng nữa. Lúc đó, cô gái đã nhờ shipper cho kiểm tra lại lịch sử giao hàng thì biết được từ lúc đặt hàng đến lúc giao chỉ mất 15 phút. Thấy vậy, Kim Anh nói 2 người đặt hàng hãy gọi cho bạn của họ quay lại nhận hàng thì hai người đã đồng ý. Cứ tưởng mọi người đã được giải quyết xong xuôi nên cô gái đi vào nhà.

Hai người nước ngoài đặt rất nhiều đồ ăn và nước uống - Ảnh: Cắt từ clip Kim Anh kể tiếp sự việc rằng khi cô vào nhà, một lúc sau, em cô cho biết 2 người này đã "cười cợt" và nói với anh shipper là họ không có tiền nên không nhận hàng. Lúc này, anh shipper đành ngậm ngùi quay xe ra về với đơn hàng lên đến 700 nghìn đồng. Chứng kiến câu chuyện này, cô gái cảm thấy cô cùng bức xúc và một lần nữa, cô bước ra nói với 2 người đặt hàng phải giải quyết số tiền hoàn trả lại cho shipper. Cô kể lại: "Ban đầu, họ khăng khăng không trả. Mình dọa sẽ báo công an thì họ mới đưa số điện thoại của shipper cho mình. Thấy mình làm căng quá, người book hàng năn nỉ và nói rằng trong túi chỉ còn 560 ngàn, mình nói số còn lại mình sẽ mua. Mình cảnh cáo cả nhóm đó là đừng để có lần sau vì nếu gặp người khác thì mọi chuyện sẽ không êm đẹp như vậy đâu. Hai người bạn của nhỏ book hàng thấy mình làm dữ thì hùn lại số tiền còn thiếu để trả. Mình cầm đủ 700 ngàn giao lại cho anh shipper và thấy anh rất vui'. Sau khi doạ báo công an, 2 vị khách này mới chịu hoàn trả số tiền lại cho shipper - Ảnh: Cắt từ clip Kim Anh chia sẻ thêm: "Mình cũng đi làm nên mình hiểu được việc kiếm ra đồng tiền rất khó khăn, vì thế, khi thấy shipper ngậm ngùi ra về với số hàng bị boom, mình đã rất bức xúc. Lúc đó, xung quanh có nhiều người nhà mình nên mình cũng mạnh dạn làm căng để người khách kia trả lại tiền cho shipper" . Hiện tại, đoạn clip Kim Anh đăng tải giúp shipper đòi lại 700 nghìn đồng tiền hàng từ vị khách nước ngoài nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng hy vọng rằng người đặt hàng sẽ có trách nhiệm hơn với đơn hàng đặt mua của mình.

Bà mẹ cụt 6 ngón tay xin những kẻ boom hàng chừa cho mình con đường sống Bị khách boom 5 hộp khô cá đuối giá 800 ngàn đồng, chị Nguyễn Thị Nữ quá uất ức nên livestream trên Facebook cầu xin những kẻ làm trò thất đức chừa cho mình con đường sống để kiếm tiền nuôi con gái.

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