CLB Nhà báo xứ Nghệ và các doanh nghiệp tại TPHCM trao tặng học bổng trị giá gần 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

Buổi lễ được tổ chức trao tại Trường Trung học cơ sở Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; các đối tượng nhận học bổng của Chương trình này là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, máy tính được trao cho các trường học trên địa bàn để phục vụ cho hoạt động học tập, tra cứu tư liệu. Tổng giá trị học bổng và máy tính trị giá gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao tặng học bổng, Nhà báo Đặng Trung Kiên, Chủ nhiệm CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TPHCM cho biết: Bên cạnh các hoạt động chia sẻ hỗ trợ, giao lưu giữa các hội viên, Câu lạc bộ luôn phát huy vai trò kết nối, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hướng về quê hương bằng các hoạt động nghĩa tình. Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống hiếu học, tỷ lệ học sinh giỏi cao nhưng nhiều nơi còn có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp không có điều kiện đến trường. Những quà tặng lần này thể hiện tấm lòng và niềm động viên khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước đến trường, thực hiện ước mơ, trưởng thành có trí thức, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TPHCM trao tặng 2 bộ máy tính (trị giá 20tr đồng cho ) cho các Trường Mầm non Phúc Trạch và Trường Mầm non Điền Mỹ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, với tình cảm hướng về quê hương, các nhà báo xứ Nghệ sinh sống, làm việc tại TPHCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Trao học bổng, máy tính cho học sinh, sinh viên, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, sổ tiết kiệm cho hộ nghèo,,…

Đại diện CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TPHCM trao học bổng cho các em học sinh

Chương trình lần này thể hiện nghĩa cử, tấm lòng của các nhà báo và doanh nghiệp, đối tác nhằm tạo điều kiện cho các học sinh, điểm trường có điều kiện tốt hơn trong hoạt động học tập, giảng dạy. Tôi mong muốn các trường và các em học sinh nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và khai thác hiệu quả các trang thiết bị học tập.

CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TPHCM lắp đặt máy tính tại Trường Mầm non Điền Mỹ

Được biết, trong dịp này, CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TPHCM và các doanh nghiệp sẽ trao học bổng, máy tính cho học sinh và các điểm trường ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổng cộng gần 700 triệu đồng.