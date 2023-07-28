Chuyên gia cảnh báo: “Nghiện" mua sắm online có thể dấu hiệu của chứng bệnh tâm thần

Đời sống 28/07/2023 15:30

"Cai" nghiện mua sắm trực tuyến là điều rất cần thiết. Bạn hãy thử áp dụng các mẹo sau để chấm dứt "căn bệnh" này.

Theo báo Đồng Nai, để đẩy mạnh kênh bán hàng online, nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội (MXH), các sàn thương mại điện tử. Do đó, mỗi khi lướt MXH hoặc đọc thông tin trên máy tính, điện thoại, lập tức nhiều mặt hàng bán online giảm giá, khuyến mãi xuất hiện khiến người dùng phải chú ý. Đặc biệt, khi người dùng quan tâm một sản phẩm hoặc một loại hàng hóa nào đó thì ngay lập tức, các trang MXH thường xuyên đưa ra hàng loạt sản phẩm, mặt hàng có kiểu dáng, công dụng tương đương hấp dẫn người tiêu dùng mua hàng.

Tiện ích của mua sắm online là tiện dụng, đa dạng, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, dễ mua nên không ít người tiêu dùng dễ sa đà “chốt” hàng quá tay, dẫn đến đến lãng phí, vượt khả năng chi tiêu tài chính.

Chuyên gia cảnh báo: “Nghiện' mua sắm online có thể dấu hiệu của chứng bệnh tâm thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ trên báo Phụ Nữ Số, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Long - Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, thời gian qua viện đã tiếp nhận một số trường hợp chị em phụ nữ tới khám do có hành vi "nghiện" mua sắm. Các trường hợp "nghiện" mua sắm tới khám sẽ được chẩn đoán loại trừ với các rối loạn tâm thần, rối loại lưỡng cực… Đa phần các bệnh nhân sau khi khám được điều trị nội trú, bác sĩ hỗ trợ về mặt kiểm soát hành vi.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Thạc sĩ tâm lý Đặng Thị Hải Yến, Viện sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ trên báo Phụ Nữ Số cho hay đối với các trường hợp có hành vi "nghiện" mua sắm nếu đi kèm với các rối loạn tâm thần như: trầm cảm, lo âu… sẽ được điều trị các rối loạn tâm thần trước. Sau đó, bệnh nhân sẽ được tư vấn để điều chỉnh hành vi "nghiện" mua sắm.

Điều trị cho bệnh nhân "nghiện" mua sắm cần lưu ý:

- Bệnh nhân sẽ được giáo dục hành vi mua sắm, phỏng vấn tạo động lực để giải quyết nợ nần chi tiêu quá hạn mức.

- Cần có người thân xung quanh để hỗ trợ hạn chế hành vi mua sắm.

Chuyên gia cảnh báo: “Nghiện' mua sắm online có thể dấu hiệu của chứng bệnh tâm thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

"Cai" nghiện mua sắm trực tuyến là điều rất cần thiết. Bạn hãy thử áp dụng các mẹo sau để chấm dứt "căn bệnh" này:

 

- Hạn chế vào các trang thương mại điện tử

- Hãy xóa các history trên máy tính của bạn về các trang web buôn bán

- Ngưng chạy theo trend mạng xã hội

- Dành ít nhất 1 giờ trước khi quyết định mua hàng.

- Tạm khóa dịch vụ chuyển khoản qua mạng

- Phải có mục tiêu tiết kiệm

- Đừng bén mảng vào các trang thanh lý hàng

 

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