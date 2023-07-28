Theo báo Đồng Nai, để đẩy mạnh kênh bán hàng online, nhiều doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội (MXH), các sàn thương mại điện tử. Do đó, mỗi khi lướt MXH hoặc đọc thông tin trên máy tính, điện thoại, lập tức nhiều mặt hàng bán online giảm giá, khuyến mãi xuất hiện khiến người dùng phải chú ý. Đặc biệt, khi người dùng quan tâm một sản phẩm hoặc một loại hàng hóa nào đó thì ngay lập tức, các trang MXH thường xuyên đưa ra hàng loạt sản phẩm, mặt hàng có kiểu dáng, công dụng tương đương hấp dẫn người tiêu dùng mua hàng.

Tiện ích của mua sắm online là tiện dụng, đa dạng, nhiều khuyến mãi hấp dẫn, dễ mua nên không ít người tiêu dùng dễ sa đà “chốt” hàng quá tay, dẫn đến đến lãng phí, vượt khả năng chi tiêu tài chính.