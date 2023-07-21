Thuê xe 16 chỗ TPHCM chất lượng, uy tín, giá rẻ tại Xe Du Lịch Miền Nam

Bạn đang muốn đi du lịch, đi chơi xa và có nhu cầu thuê xe 16 chỗ tại TPHCM. Hiện trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch nhưng có quá nhiều thông tin và bạn không biết cách chắt lọc những công ty cung cấp xe uy tín, chất lượng. Đừng lo lắng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết mẹo thuê xe 16 chỗ tại TPHCM chất lượng, uy tín, giá rẻ.

Các dòng xe du lịch 16 chỗ tại TPHCM hiện nay Xe Toyota Hiace Đây là phiên bản với những nâng cấp hiện đại, chất lượng hơn mà thương hiệu Toyota tung ra thị trường. Xe Toyota Hiace sở hữu nội thất hiện đại, sang trọng cùng kích thước lớn hơn tạo sự thoáng mát, rộng rãi hơn so với các phiên bản trước đó. Đặc biệt, phần khoang lái của xe không còn thiết kế giống xe khách như trước mà thay đổi tạo sự tiện lợi, hầm hố hơn.

Xe Ford Transit 16 chỗ Ford Transit 16 chỗ là dòng xe thương mại có thiết kế mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho người dùng. Xe được trang bị dàn nội thất hiện đại, tạo cảm giác thoải mái nhất so với các dòng xe thương mại hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe 16 chỗ có khoang ngồi rộng rãi, khung xe chắc chắn, an toàn thì đây chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Xe Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter cũng giống với các phiên bản tiền nhiệm đều có thân xe to và bề thế. Tuy nhiên, thiết kế của xe 16 chỗ Mercedes Sprinter lại khá mềm mại với bộ khung gầm có kích thước vừa phải, thiết kế vuông cực kỳ chắc chắn. Chi tiết nổi bật của dòng xe này chính là viền đen dày bản kéo dài từ vòm bánh trước đến tận đèn chiếu hậu. Tất cả ghế ngồi trên xe đều được bọc bằng da cao cấp tạo cảm giác êm ái, thoải mái dù có đi đường dài.

Xe 16 chỗ Hyundai Solati Đây là dòng xe 16 chỗ có kích thước lớn nhất so với các dòng xe kể trên. Xe có thiết kế rộng rãi, thoáng mát, tạo sự thoải mái nhất cho người dùng. Chỗ ngồi cùng không gian để chân rộng rãi, phù hợp cho cả đối với những người có thân hình cao lớn. Ghế gập ngả ra phía sau thoải mái, di chuyển trong xe một cách dễ dàng. Công ty thuê Xe Du Lịch Miền Nam- Địa chỉ cho thuê xe 16 chỗ Tại TPHCM uy tín Xe Du Lịch Miền Nam là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho Thuê xe 16 chỗ tại TPHCM uy tín và chất lượng. Với số lượng xe lớn đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, đơn vị tự tin mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp nhất: Sử dụng xe 16 chỗ đời mới nhất: Trong quá trình phát triển, Xe Du Lịch Miền Nam luôn đổi mới dịch vụ nhằm mang lại cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ tại TPHCM. Đơn vị đổi mới tất cả các dòng xe sau 3 năm sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Ngoài ra, với mục tiêu dịch vụ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng, Xe Du Lịch Miền Nam luôn giữ cho xe trong trạng thái tốt nhất, sạch sẽ nhất, nhiều tiện nghi, ghế bọc da cao cấp và được trang bị thiết bị nội thất đầy đủ nhằm giúp khách hàng có chuyến đi thoải mái nhất.

Chuyên nghiệp từ đội ngũ tư vấn lẫn tài xế xe: Đội ngũ nhân sự tại Xe Du Lịch Miền Nam được đào tạo bài bản trước khi làm việc với khách hàng. Các nhân viên tư vấn đề là những người có nhiều năm kinh nghiệm, thông thạo các tuyến điểm. Do vậy, khi liên hệ, khách hàng luôn được tư vấn chi tiết từ giá cả thuê xe 16 chỗ du lịch , tuyến đường đi, quán ăn, hoặc các địa điểm vui chơi giải trí tại điểm du lịch. Còn đối với tài xế xe luôn đảm bảo sự nhiệt tình, chú tâm vào lái xe nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối cho các hành khách. Giá thuê xe 16 chỗ cạnh tranh: Với số lượng xe lớn, đơn vị đầu tư thêm công cụ tính giá thuê xe du lịch 16 chỗ chính xác, chi tiết nhất. Xe Du Lịch Miền Nam luôn có giá rẻ, tốt nhất khu vực. Tùy thuộc vào từng hành trình, tuyến điểm và yêu cầu của khách hàng, đơn vị sẽ tư vấn, tính giá chính xác giúp khách hàng lên kế hoạch hoàn hảo cho mỗi chuyến đi.

Sự tiện lợi: Việc thuê xe 16 chỗ tại Xe Du Lịch Miền Nam sẽ giúp khách hàng thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn cùng gia đình và bạn bè trên cả hành trình. Thủ tục thuê xe tại Xe Du Lịch Miền Nam cũng cực kỳ nhanh chóng, gọn lẹ, giúp quý khách hàng thuê xe tiện lợi nhất. Bài viết trên đã chia sẻ mẹo thuê xe 16 chỗ tại TPHCM chất lượng, uy tín và giá rẻ nhất. Hy vọng, quý khách hàng sẽ lựa chọn được đơn vị thuê xe uy tín thông qua nội dung trên. Liên hệ ngay với Xe Du Lịch Miền Nam để được tư vấn, hỗ trợ thông qua website: http://xedulichmiennam.vn/.

Vì sao béo phì, ngực ‘lép’ không được làm nhân viên hàng không? Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe. Trong đó quy định tiêu chuẩn sức khỏe với người lái xe hạng A1, B1…, nhân viên hàng không như lái máy bay, tiếp viên.

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