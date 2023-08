Thuê xe 16 chỗ TPHCM chất lượng, uy tín, giá rẻ tại Xe Du Lịch Miền Nam

Đây là phiên bản với những nâng cấp hiện đại, chất lượng hơn mà thương hiệu Toyota tung ra thị trường. Xe Toyota Hiace sở hữu nội thất hiện đại, sang trọng cùng kích thước lớn hơn tạo sự thoáng mát, rộng rãi hơn so với các phiên bản trước đó. Đặc biệt, phần khoang lái của xe không còn thiết kế giống xe khách như trước mà thay đổi tạo sự tiện lợi, hầm hố hơn.

Xe Ford Transit 16 chỗ

Ford Transit 16 chỗ là dòng xe thương mại có thiết kế mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho người dùng. Xe được trang bị dàn nội thất hiện đại, tạo cảm giác thoải mái nhất so với các dòng xe thương mại hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe 16 chỗ có khoang ngồi rộng rãi, khung xe chắc chắn, an toàn thì đây chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Xe Mercedes Sprinter

Mercedes Sprinter cũng giống với các phiên bản tiền nhiệm đều có thân xe to và bề thế. Tuy nhiên, thiết kế của xe 16 chỗ Mercedes Sprinter lại khá mềm mại với bộ khung gầm có kích thước vừa phải, thiết kế vuông cực kỳ chắc chắn. Chi tiết nổi bật của dòng xe này chính là viền đen dày bản kéo dài từ vòm bánh trước đến tận đèn chiếu hậu. Tất cả ghế ngồi trên xe đều được bọc bằng da cao cấp tạo cảm giác êm ái, thoải mái dù có đi đường dài.