Trải nghiệm như thế nào khi trả hơn 9 triệu để ngủ qua đêm trong một trái bong bóng ở giữa rừng?

Tuy nhiên, qua đêm trong bong bóng nhựa giữa rừng ở Iceland chắc chắn là một trong những nhiệm vụ mạo hiểm hơn mà tôi đã thực hiện.

Tôi đã làm một số việc khá bất thường vì nghề báo chí, từ việc ở trong một chiếc RV theo chủ đề Dolly Parton cho đến nếm thử các công thức nấu ăn Jell-O cổ điển từ một cuốn sách dạy nấu ăn thập niên 50.

Tôi đã đến thăm địa điểm Golden Circle của Buubble by Airmango vào tháng 6. Tôi không chắc những gì sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng nó lại trở thành điểm nhấn trong chuyến đi của tôi.

Cho dù đó là để nhìn thấy cực quang vào mùa đông hay mặt trời lúc nửa đêm trong mùa hè ở Iceland, thì Bubble của Airmango mang đến cho khách cơ hội ngủ trong bong bóng với tầm nhìn không bị cản trở ra bầu trời tại hai địa điểm khác nhau ở Iceland.

Trong một chuyến đi đến Iceland gần đây, tôi đã nghỉ một đêm tại Buubble by Airmango, một khách sạn bong bóng ở Hrosshagi nằm dọc theo tuyến đường Golden Circle.

Golden Circle là tuyến đường dài 140 dặm chạy vòng quanh các địa điểm du lịch nổi tiếng như thác nước Gullfoss, Công viên quốc gia Thingvellir và khu vực địa nhiệt Geysir.

Tôi đã trả 54.900 ISK, tương đương 11,5 triệu đồng, cho một đêm trong bong bóng nhựa trong suốt giữa rừng.

Bubble by Airmango, còn được gọi là khách sạn 5 triệu sao, có hai địa điểm: một ở bờ biển phía nam của Iceland và địa điểm tôi đã đến ở Hrosshagi. Công ty cũng cung cấp các tour du lịch mùa đông và mùa hè.

Các bong bóng trong suốt mang đến tầm nhìn rộng mở với cực quang vào mùa đông và mặt trời lúc nửa đêm của Iceland trong những tháng mùa hè của ánh sáng ban ngày 24 giờ.

Buubble của Airmango nằm cách trung tâm Reykjavík khoảng 1,6 km và địa điểm chính xác được gửi đến cho tôi qua email vài ngày trước chuyến đi.

Khách sạn nằm ngoài đường cao tốc Route 1 của Iceland, đi xuống một con đường đất một đoạn ngắn. Thị trấn Reykholt cách đó năm phút lái xe, nhưng khách sạn có cảm giác như đang ở giữa hư không.

Bãi đậu xe đã được đánh dấu rõ ràng với một tấm biển.

Trước khi rời Reykjavik, tôi đã gọi đến số điện thoại có trong email xác nhận của mình để thông báo cho khách sạn biết rằng tôi sẽ đến đó sau khoảng một giờ nữa, như đã được hướng dẫn.

Tôi đã lo lắng về việc tìm kiếm điểm thu hút khác thường, nhưng nó rất dễ phát hiện.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bong bóng đêm của mình được sưởi ấm và có điện, nhưng tôi cảm thấy bị lộ do thiếu sự riêng tư.

Bong bóng của tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu — cuối cùng tôi không cần thêm chăn được cung cấp khi nhiệt độ giảm xuống từ 4,4-10 độ C. Nó cũng được trang bị một chiếc đèn nhỏ và dải điện.

Trong khi rừng cung cấp một số tấm che, tôi vẫn có thể nhìn thấy bãi đậu xe và các bong bóng khác từ giường của mình, vì vậy tôi ước những bong bóng đi kèm với một số loại tấm che tùy chọn.

Kiến trúc của bong bóng có một lối vào dẫn vào bên trong bong bóng.

Giống như một con tàu vũ trụ, một cánh cửa phải được đóng lại trước khi tôi mở một cánh cửa khác, nếu không bong bóng sẽ xì hơi.

Bong bóng của tôi dường như bị chùng xuống bất cứ khi nào tôi mở nó ra, mặc dù sau đó nó lại phồng lên ngay lập tức.

“Bong bóng của chúng tôi đứng thẳng vì không khí liên tục được thổi vào chúng, đó là lý do tại sao chúng hơi xì hơi khi cửa mở. Không mất quá một phút để bong bóng phồng trở lại sau khi các cánh cửa đóng lại”, đại diện của Bubble by Airmango cho biết.

Tất cả các bong bóng đều nằm gần một cabin có hệ thống sưởi với phòng tắm, Wi-Fi và các tiện nghi có chức năng như một loại tiền sảnh.

Khi tôi bước vào cabin, tôi bắt gặp những vị khách duy nhất khác của khách sạn bong bóng vào buổi tối hôm đó - một cặp vợ chồng đến từ Thành phố New York đang kỷ niệm ngày cưới của họ.

Ban đầu, tôi cảnh giác với những người khác ở địa điểm xa xôi với tư cách là khách du lịch một mình, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công. Chúng tôi trò chuyện hàng giờ đồng hồ và chia sẻ đồ ăn nhẹ của mình.

Phòng tắm sạch sẽ và đầy đủ đồ, thậm chí còn có cả vòi sen nhỏ.

Ngoài ra còn có thêm hai phòng tắm kiểu nhà ngoài, có thể cần thiết khi khách sạn đã kín chỗ.

Phòng bếp nhỏ có tủ lạnh, bếp nấu ăn và một số đồ dùng nấu ăn cơ bản.

Máy pha cà phê và ấm đun nước và trà được cung cấp để giải khát.

Khách sạn cung cấp bịt mắt ngủ để giúp khách ngủ trong nửa đêm mùa nắng.

Tôi đã đến thăm Buubble by Airmango vào đầu tháng 6, khi có 24 giờ ánh sáng ban ngày ở Iceland. Tôi rất phấn khích khi được ngồi ở hàng ghế đầu để ngắm nhìn mặt trời lúc nửa đêm từ chỗ ở trong suốt của mình.

Bất chấp việc Iceland luôn được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất thế giới, tôi vẫn lo lắng về việc ngủ trong một chiếc bong bóng trong suốt không khóa giữa rừng.

Iceland đã liên tục được xếp hạng là quốc gia an toàn nhất trên thế giới theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu kể từ khi bắt đầu xếp hạng các quốc gia vào năm 2008.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn trong bong bóng của mình sau khi dành thời gian làm quen với những vị khách khác tại khách sạn.

Họ không còn cảm thấy như những người hoàn toàn xa lạ. Mặc dù vậy, tôi đã khóa những vật có giá trị của mình trong xe hơi để yên tâm hơn.

Khi tôi nằm vào chiếc giường vô cùng thoải mái được bao quanh bởi thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp, tôi đã đắm mình trong trải nghiệm và có thể đánh giá cao những gì xung quanh mình.

Trải nghiệm này khiến tôi nhớ lại việc ngủ trong chăn ở phòng khách hoặc cắm trại ở sân sau khi còn nhỏ. Nằm trong chăn, tôi nhìn những đám mây trôi qua trên đầu và cảm thấy như mình đang trải qua một cơn buồn ngủ.

Đây là những gì bầu trời trông giống như lúc nửa đêm. Nó khá kỳ diệu.

Tiếng chim hót líu lo và tiếng cây xào xạc trong gió ru tôi vào giấc ngủ, ngay cả khi bên ngoài trời đã sáng.

Tôi thức dậy cảm thấy sảng khoái và đã được nghỉ ngơi đầy đủ.

Có lẽ vì đó là đêm cuối cùng của chuyến đi và tôi đã kiệt sức sau một tuần du lịch, nhưng tôi ngủ ngon trong bong bóng nhựa của mình hơn là ngủ ở một số khách sạn mà tôi từng ở.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng mì ramen với cặp vợ chồng đến từ New York.

Thanh toán là 10 giờ sáng