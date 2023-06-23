Tôi muốn tìm lại chính mình khi đi du lịch cùng với hai người bạn thân

Hai năm qua, tôi đã làm một việc vô cùng “dại dột”. Dù sao thì đó cũng là từ mà mẹ tôi có lẽ sẽ sử dụng.

Mới đây, trên Business Insider đã chia sẻ câu chuyện về hành trình tìm lại nguồn cảm hứng trong cuộc sống của một người phụ nữ tên Sophia Benoit, hiện đang làm một nhà văn tự do.

Bà ấy luôn là người tiết kiệm và tin vào việc không bao giờ mua những thứ mà bạn không đủ khả năng chi trả, trả hết thẻ tín dụng hàng tháng và tiết kiệm cho hưu trí và những trường hợp khẩn cấp. Đó là một thái độ mà cô ấy đã cố gắng để truyền lại cho tôi.

Tôi đã tiêu một phần lớn tiền tiết kiệm của mình cho các chuyến du lịch với bạn bè và mặc dù mẹ tôi bề ngoài ủng hộ các lựa chọn của tôi, nhưng cách chúng tôi giải quyết vấn đề tài chính rất khác nhau.

Mẹ tôi là một nhà quản lý rủi ro với một công việc được trả lương.

Mỗi tuần, bà biết bao nhiêu tiền sẽ mang về nhà. Ngược lại, tôi đã có nhiều công việc kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở tuổi 15.

Tôi là một nhà văn, và chỉ có rất ít vị trí có lương cố định trong lĩnh vực của tôi. Tôi hiện đang là một freelancer (làm việc tự do) và mong muốn được như vậy trong suốt phần đời còn lại của mình.

Một năm, số tiền tôi kiếm được nhiều nhất là từ việc tham gia một quảng cáo của Burger King thậm chí còn chưa bao giờ được phát sóng.

Tôi nhận những công việc ban ngày kỳ lạ để kiếm thêm thu nhập. Trong vài năm qua, tôi cũng đã làm việc cho một tiệm làm tóc, dịch vụ khách hàng của một công ty công nghệ lớn, một nhà thờ, một chương trình truyền hình và một nhà hát.

Tôi nghi ngờ rằng một phần lý do tiếp cận của chúng tôi đối với tài chính khác nhau đến vậy là do sự khác biệt rất lớn giữa nền kinh tế mà chúng tôi lớn lên cũng như sự khác biệt rõ rệt về sự nghiệp mà chúng tôi đã chọn.

Tuy nhiên, mặc dù các chuyến đi có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và tài chính của bản thân nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình một giây nào.

Một cánh đồng với những con gia súc từ một trong những chuyến đi của tác giả. Ảnh: Sophia Benoit

Cảm giác kiệt sức có thể khiến sự nghiệp của tôi trở nên khó khăn

Mặc dù tôi cảm thấy may mắn khi nhận được bất kỳ công việc nào với tư cách là một nhà văn tự do và có những mối quan hệ mà tôi làm trong ngành, nhưng bản thân công việc này gần như được xác định dựa trên sự không ổn định của nó.

Tôi không được trả tiền cho các kỳ nghỉ phép, ngày nghỉ ốm hoặc bảo hiểm y tế do công ty cung cấp.

Tôi thường làm việc vào cuối tuần và buổi tối để hoàn thành thời hạn và thường xuyên làm nhiều bài tập cùng một lúc. Và sau đó có những lúc không có việc gì cả.

Vòng lặp không bao giờ dừng này đã khiến tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Tất nhiên, tôi đã chọn lĩnh vực của mình và tôi có công việc viết lách tuyệt vời mà mình yêu thích.

Tôi thích viết lách, nhưng có thể cảm thấy khó khăn khi chọn làm việc trong lĩnh vực truyền thông, khi gần đây có rất nhiều ấn phẩm đã ngừng hoạt động .

Bối cảnh truyền thông nói chung khá ảm đạm và không có nhiều hy vọng sẽ sớm thay đổi.

Hầu hết bạn bè của tôi đều làm công việc giống hoặc tương tự nhau và không ai trong chúng tôi có thể tiết kiệm được nhiều tiền.

Thật khó để lên kế hoạch trước về tài chính hoặc dự đoán số tiền chúng ta sẽ kiếm được trong bất kỳ tháng nào.

Không chỉ riêng những người làm việc trong ngành truyền thông; rất nhiều thế hệ millennials khác cũng bị kiệt sức, làm việc với tiền lương thấp hơn trong một thế giới đắt đỏ hơn.

Tôi sử dụng tiền tiết kiệm của mình để đi du lịch cùng với 2 người bạn

Để chống lại điều này, thay vì tiết kiệm cho một số khoản hưu trí đã hứa trong tương lai có thể không bao giờ đến, tôi và hai người bạn thân nhất của mình đã sử dụng một phần lớn tiền tiết kiệm để đi du lịch trong bối cảnh cả 3 đang gần kiệt sức.

Để trang trải một số chi phí đi lại và ăn ở, chúng tôi quyết định tìm những nơi sẵn sàng tiếp đón chúng tôi để đổi lấy sức lao động của chúng tôi.

Năm đầu tiên bắt đầu đi du lịch, chúng tôi sống tại một trang trại ô liu ở Sardinia (Italy). Chuyến đi tiếp theo, chúng tôi sống tại một trang trại ngựa ở Pháp. Năm nay, chúng tôi đang làm rượu ở Sicily (Italy).

Tác giả (bên trái) và một trong những người bạn của cô khi đi du lịch. Ảnh: Sophia Benoit

Làm việc trong khi đi nghỉ có vẻ không phải là cách tốt nhất để tránh kiệt sức, nhưng đối với chúng tôi, đó là một điều kỳ diệu và là liều thuốc. Thực ra, làm vườn với một người Italy nhỏ bé tên Bruno hoàn toàn khác xa với việc trả lời email.

Ai ngờ những ngày chúng tôi phải thức dậy lúc 6:30 sáng để dọn dẹp chuồng ngựa trong bốn giờ liền - điều tôi không khuyến khích nhưng lại sẵn sàng làm lại ngay lập tức - đã mang đến thêm ý nghĩa đặc biệt cho kỳ nghỉ của chúng tôi.

Làm việc tại một trang trại đã mang lại cho chúng tôi một cuộc sống đơn giản. Nhưng nó cũng mang lại cho chúng tôi những khoảng thời gian chất lượng bên nhau, trong đó chúng tôi đã có thể thiết lập lại và suy nghĩ về những điều thực sự quan trọng đối với mình; mỗi chuyến đi đều là một lời nhắc nhở và xác nhận về ưu tiên của chúng tôi.

Các chuyến đi của chúng tôi giúp chúng tôi đánh giá lại các ưu tiên khi trở về nhà

Các trải nghiệm như thế này cho chúng tôi đủ thời gian để rời xa việc lên mạng liên tục, nơi mà chúng tôi cảm thấy như bị thúc ép để mua đồ hoặc phải theo kịp với các email từ công việc hàng ngày mà chúng ta thực sự không quan tâm.

Trong những chuyến đi này, tôi và bạn bè đã nói về những hy vọng và mục tiêu của mình qua những chai rượu.

Chúng tôi đã đau buồn vì chấm dứt mối quan hệ và nói về việc nộp đơn cho các khoản tài trợ tham vọng trong khi tự làm món mì ravioli bằng tay.

Chúng tôi đã học những sự thật không có giá trị thương mại, như học từ "cưa xích" trong tiếng Ý hoặc cách đổ thành công một chiếc xe tải đầy phân ngựa.

Trong khi chúng tôi đang đi du lịch, điều quan trọng chỉ là chúng tôi đang cùng nhau.

Mặc dù có vẻ như những chuyến đi này không phải là cách chúng tôi sử dụng thời gian một cách thận trọng nhưng chúng rất đáng giá.

Tác giả làm việc tại một trang trại trong khi đi du lịch. Ảnh: Sophia Benoit

Tôi có thể quay lại thế giới của các cuộc họp nhân viên, hóa đơn và email và nhớ rằng những thứ đó không định nghĩa tôi. Chúng là cách tôi kiếm sống, nhưng chúng không phải là cuộc sống của tôi.

Dành thời gian đi chơi với bạn bè giúp tôi định vị lại; nó nhắc nhở tôi rằng tôi muốn nỗ lực vào điều gì khi trở lại, tôi muốn dành thời gian cho việc gì, ưu tiên của tôi là gì khi viết lách, làm việc, tài chính.

Những chuyến đi bạn bè này đầy ý nghĩa, rượu vang, tiếng cười và bài học - bao gồm cả việc đôi khi làm điều khôn ngoan vẫn tốt hơn làm điều thông minh.