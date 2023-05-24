6 trải nghiệm thú vị bạn nên tham khảo trong Wellness Festival Singapore 2023

Khách du lịch cũng ngày càng bị thu hút bởi các điểm đến và hành trình có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của họ.

Du lịch rõ ràng đã trở lại trong chương trình nghị sự của nhiều người khi chúng ta bước vào thời kỳ hậu đại dịch.

Singapore đã và đang đóng góp vào xu hướng đang phát triển này, cung cấp cho du khách và cư dân của mình nhiều lựa chọn dịch vụ phù hợp với vô số cấp độ, sở thích và mục tiêu tập luyện, vượt xa các phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe truyền thống.

Du lịch chăm sóc sức khỏe dự kiến ​​sẽ tăng 20,9% hàng năm để mang lại 1,1 nghìn tỷ đô la Mỹ (25.520 nghìn tỷ) vào năm 2025, theo báo cáo năm 2021 của Viện Sức khỏe Toàn cầu phi lợi nhuận.

Phiên bản thứ hai của Lễ hội Sức khỏe thường niên Singapore, sẽ diễn ra trong ba tuần từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7, là một trường hợp điển hình.

Lễ hội hứa hẹn một loạt các hoạt động và trải nghiệm nhằm thúc đẩy hạnh phúc toàn diện trong một dự án được gọi là City in Natutre.

Mọi người có thể lựa chọn từ một loạt các hoạt động thú vị và độc đáo, được đặt tại các vị trí thuận tiện trên toàn quốc đảo, để tăng cường sức khỏe, trí tuệ và cảm xúc, cho dù họ là người địa phương cần một lúc nghỉ ngơi giữa ngày hoặc du khách muốn nâng cao trải nghiệm kỳ nghỉ của mình.

Dưới đây là sáu điểm nổi bật từ các chương trình của lễ hội.

Không gian trải nghiệm chăm sóc sức khỏe

Điểm nhấn của lễ hội sẽ là một chương trình pop-up đa giác quan được tổ chức tại Marina Bay Sands, mang đến các tác phẩm sắp đặt thú vị, mang tính giáo dục và sáng tạo, các lớp học chính và hội thảo tập trung vào sức khỏe toàn diện.

Các hoạt động sẽ được trải rộng trên sáu khu vực khác nhau, chẳng hạn như ASMR Wonderland và Sound Bath Jamming, chỉ là một vài ví dụ.

Các trải nghiệm đặc biệt bao gồm một buổi lễ uống cacao thư giãn dựa trên các nghi lễ cổ xưa, một buổi tập yoga cười nhằm giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch, một buổi hướng dẫn để tự tạo ra chiếc đế đá của riêng bạn như một hình thức điều trị nghệ thuật, và các buổi tập luyện sẽ được phối ghép với bộ đĩa nhạc đặc trưng theo chủ đề, được thực hiện trực tiếp bởi DJ.

Ngày hội sức khỏe phòng trưng bày

Nghệ thuật sẽ đáp ứng sức khỏe tại Phòng trưng bày Quốc gia Singapore. Tổ chức nghệ thuật thị giác hàng đầu của thành phố, nằm trong hai di tích quốc gia, tòa nhà Tòa án Tối cao và Tòa thị chính trước đây, sẽ tổ chức một loạt các hội thảo và chuyến tham quan được tuyển chọn để nâng cao sức khỏe của người tham gia đồng thời cho phép họ làm quen với bộ sưu tập nghệ thuật của bảo tàng.

Chúng tôi rất tò mò về loạt chuyển động cơ thể Somatic diễn ra tại bảo tàng. Một trong các buổi sẽ tập trung vào khí công lấy cảm hứng từ các bức tranh thủy mặc trên màn hình, trong khi buổi khác sẽ tập trung vào võ thuật truyền thống của Malaysia là Silat, kèm theo nhịp trống sống động.

Sau đó, hãy chậm lại và tham gia vào việc chăm sóc bản thân tại Hush Silent Tea Bar, với dịch vụ được cung cấp bởi các "tea-ristas" khiếm thính.

Tất cả tạo nên mùi hương tại khách sạn Fullerton Singapore

Khách tại The Fullerton Hotel Singapore có thể đặt gói lưu trú bao gồm một buổi hội thảo chế tạo mùi hương miễn phí kéo dài 90 phút do Bảo tàng Nhà Intan Peranakan tổ chức.

Trải nghiệm này sẽ mang đến cho du khách cơ hội tạo ra những hỗn hợp nước hoa lý tưởng của họ, được hướng dẫn bởi các yếu tố của văn hóa Peranakan, hoặc Eo biển Trung Quốc, đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Mùi hương được cá nhân hóa của mỗi người tham gia sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng tuyển chọn các loại tinh dầu nguyên chất, cao cấp nhất như sả và gỗ đàn hương.

Những loại tinh dầu hữu cơ này được chưng cất từ ​​các loại thực vật đã được thu hoạch và trồng lại một cách bền vững để đảm bảo rằng các hệ sinh thái địa phương được bảo vệ, từ đó kết hợp các thực hành xanh cùng với sức khỏe toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe tại sân bay Jewel Changi

Kể từ khi chính thức khai trương vào tháng 10 năm 2019, Sân bay Jewel Changi thu hút tới 300.000 du khách mỗi ngày đến khu liên kết 10 tầng bao gồm một loạt các cơ sở ăn uống, cửa hàng bán lẻ và các điểm tham quan xanh tươi.

Hãy tưởng tượng bạn tập luyện và chăm sóc sức khỏe ngay tại trung tâm của điểm đến phong cách sống rộng lớn này.

Trong Lễ hội Sức khỏe kéo dài ba tuần tại Sân bay Jewel Changi, sẽ có nhiều lớp thể dục năng động bao gồm xà đơn, đạp xe nhịp điệu và Zumba, do các huấn luyện viên đã qua đào tạo hướng dẫn.

Những người thích một cái gì đó ít hoạt động hơn có thể mong đợi các bài tập thanh thản giúp thúc đẩy tinh thần và cảm xúc, chẳng hạn như tắm rừng tại Công viên Canopy của Jewel Changi.

Đi lang thang trong rừng ngập mặn

Là một trong những thành phố xanh nhất thế giới, Singapore có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên tươi tốt, các khu vườn và công viên, giúp mọi người dễ dàng tìm thấy sự nghỉ ngơi trong tự nhiên.

Chứng kiến ​​khía cạnh hoang dã của thành phố khi đi bộ ban đêm qua một trong những khu rừng ngập mặn lớn nhất mà công chúng có thể tiếp cận và hệ sinh thái thịnh vượng của nó, nằm trên bờ biển phía đông bắc.

Dưới sự bao phủ của bóng tối và cùng với bản giao hưởng của thiên nhiên, những người tham gia sẽ học cách phát hiện và xác định các loài lưỡng cư và động vật không xương sống về đêm phổ biến.

Họ cũng sẽ được nhìn thấy những loài sống trong rừng ngập mặn như cua móng ngựa, cua giấm, cá thòi lòi và nhiều loài rắn nước khác nhau, được quan sát từ một khoảng cách an toàn.

Zentosa LiveWELL Fest 2023

Khu nghỉ dưỡng trên đảo hàng đầu của Singapore, Sentosa, một lần nữa sẽ tổ chức một loạt các hoạt động, trò chơi, ẩm thực và nghệ thuật thú vị nhằm hướng đến sức khỏe cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Tại Làng lễ hội, sẽ có các buổi tập thể dục hàng loạt như yoga, kickboxing im lặng và xà đơn để cơ thể bạn chuyển động trên phông nền phía trước vịnh.

Đăng ký tham gia cuộc đi bộ khám phá 5km với võ sĩ hỗn hợp và võ sĩ judo Hàn Quốc Choo Sung-hoon, và tìm hiểu thêm về lịch sử đường bờ biển và tự nhiên của đảo.

Hoặc trải nghiệm một hành trình tăng cường trí tuệ và cảm xúc bằng cách khám phá một bộ cài đặt đổi mới bên trong các đường hầm của Fort Siloso, với nghệ thuật và thơ được tạo ra bởi các tài năng địa phương.

Đừng bỏ lỡ một loạt các hoạt động hấp dẫn và có tính chất điều trị, bao gồm Therapeutic ForestWalk @ Imbiah Trail, phù hợp cho mọi độ tuổi và giúp bạn kết nối ý nghĩa với chính mình hoặc người thân của bạn.

Ngoài ra, các nhà hàng tham gia trên đảo Sentosa sẽ phục vụ các món ăn tốt cho sức khỏe hơn trong các tuần diễn ra lễ hội.