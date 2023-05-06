Những địa điểm du lịch nổi tiếng trên đồng tiền các quốc gia và trên đồng tiền Việt Nam

Dưới đây là một số kỳ quan thiên nhiên và những công trình nhân tạo tuyệt vời khác được đưa lên tiền của các quốc gia.

Bạn có thể chắc chắn một điểm du lịch đã nổi tiếng khi nó xuất hiện trên một tờ tiền. Những điểm đến hàng đầu như Taj Mahal, Angkor Wat, Petra và tháp Eiffel đều đã đồng phát hành các loại tiền tệ có hình ảnh hoàng gia và nhà cách mạng, nhà khoa học và người bầu cử, nhà thơ và họa sĩ.

Hồ Moraine và Thung lung Ten Peaks, trong Công viên Quốc gia Banff, xuất hiện trên tờ 20 đô la Canada từ năm 1969 đến 1979.

Tờ 20 nhân dân tệ của Trung Quốc mô tả một ngư dân trên chiếc bè tre trôi xuôi dòng sông Li giữa khung cảnh núi đá vôi ở thế giới khác gần Xingping, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây.

Vào mùa hè, băng tan biến hồ thành một màu ngọc lam tuyệt đẹp và vào những ngày lặng gió, sự phản chiếu như gương đảm bảo rằng các bức ảnh gần như tự chụp.

Tờ tiền của Nepal. Ảnh: SCMP

Đỉnh Everest vút lên trời trên tờ tiền 1.000 rupee của Nepal (thực tế, ngọn núi cao nhất thế giới đã xuất hiện trên mọi tờ tiền của Nepal phát hành từ năm 2007). Tuy nhiên, khi con voi trên mặt sau bị xác định nhầm là loài voi châu Phi, một bản cập nhật đã được yêu cầu.

Phiên bản năm 2020 của tờ tiền 1.000 rupee hiển thị hai con voi châu Á là Ram và Lakshman, sinh ra tại Vườn quốc gia Chitwan.

Tờ tiền của New Zealand. Ảnh: SCMP

Giữ nguyên hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết trắng, tờ 5 đô la New Zealand in hình nhà thám hiểm xứ Kiwi Edmund Hillary , người đầu tiên leo lên đỉnh Everest, nheo mắt nhìn về phía Aoraki/Mount Cook , đỉnh núi cao nhất ở đất nước ông sinh ra.

Tờ tiền của Nhật Bản. Ảnh: SCMP

Trong khi đó, núi Phú Sĩ đã xuất hiện trên tiền giấy của Nhật Bản từ năm 1950 và hiện có thể được tìm thấy trên mặt trái của tờ 1.000 yên.

Tờ tiền của Philippines. Ảnh: SCMP

Tờ tiền 20 peso của Philippines mô tả Ruộng bậc thang Banaue, được khắc vào vùng núi của tỉnh Ifugao khoảng 2.000 năm trước.

Tờ tiền của Việt Nam. Ảnh: SCMP

Lướt qua những tờ tiền mà bạn nhận được từ một người đổi tiền Việt Nam, bạn sẽ nhận thấy những tờ tiền có mệnh giá thấp nhất ca ngợi tiến bộ công nghiệp dưới hình thức sản xuất dầu, khí đốt và thủy điện.

Lên cao hơn về giá trị một chút, Chùa Cầu thế kỷ 17 ở Hội An làm sinh động tờ 20.000 đồng, trong khi phiên bản 200.000 đồng ghép hình ảnh Bác Hồ với hình ảnh các hòn đảo đá vôi có rừng ở Vịnh Hạ Long, một trong tám di sản thế giới của Việt Nam.

Tờ tiền của Malaysia. Ảnh: SCMP

Ngân hàng Negara Malaysia cũng đã thành công trong việc đưa hai di sản thế giới lên mặt sau của tờ tiền 100 ringgit của nước này.

Cả hai đều nằm ở đảo Borneo: Vườn quốc gia Kinabalu, ở Sabah, là nơi có núi Kinabalu, ngọn núi cao nhất Đông Nam Á,

Tờ tiền của Ấn Độ. Ảnh: SCMP

Kết hợp các dấu chấm chữ nổi để giúp những người gặp khó khăn về thị giác xác định các mệnh giá, tờ 500 rupee của Ấn Độ có hình luật sư và người theo chủ nghĩa dân tộc chống thực dân Mahatma Gandhi ở một mặt và Pháo đài Đỏ ở mặt sau.

Tờ tiền của Scotland. Ảnh: SCMP

Nếu bạn bao giờ sở hữu một tờ tiền của Scotland, điều quan tâm đầu tiên của bạn có lẽ sẽ là liệu bạn có thuyết phục được người bán hàng chấp nhận nó hay không. Tiền mặt nhựa này là tiền tệ hợp pháp nhưng không phải là tiền thanh toán hợp pháp, điều đó có nghĩa là nó có thể bị từ chối để thanh toán nợ.

Tờ tiền 20 bảng Anh hiển thị cây cầu Forth, là công trình thép lớn đầu tiên trên thế giới và là nguồn tự hào quốc gia. Công trình nổi tiếng này cũng là một di sản thế giới, được giữ lại bởi 6,5 triệu ốc vít, một con số tương tự như số lượng được sử dụng để xây cầu Sydney Harbour và gấp đôi số lượng cần thiết để xây tháp Eiffel.

Tờ tiền của Peru. Ảnh: SCMP

Trên mặt trước của tờ tiền 10 soles của Peru, ta thấy hình ảnh Machu Picchu - thành phố Inca thế kỷ 15 nổi tiếng, thường xuất hiện trên nhiều danh sách những địa điểm du lịch phải đến trước khi qua đời. Ngoài ra, hình ảnh của Machu Picchu cũng thường được sử dụng trang trí trên các tờ tiền của Peru.

Ai Cập không thiếu lựa chọn khi đến việc trang trí đồng tiền của họ. Các tờ tiền có mặt trước bằng tiếng Ả Rập và mặt sau bằng tiếng Anh. Mặt trước bao gồm hình ảnh các công trình kiến trúc Hồi giáo trong khi mặt sau được dành cho các tượng đài, đền đài và các hình khắc của nhân vật cổ đại Ai Cập.

Được xuất hiện trên các tờ tiền bao gồm các điểm đến nổi tiếng như các kim tự tháp Giza và tượng Sphinx, cũng như các đền đá khổng lồ tại Abu Simbel.

Tờ tiền của Zimbabwe

Ở châu Phi, các đá cân bằng Chiremba đã xuất hiện trên tất cả các tờ tiền Zimbabwe được đúc bởi ngân hàng trung ương từ năm độc lập năm 1980 cho đến khi phát hành tờ tiền 100 triệu tỷ đô la trong đỉnh điểm của lạm phát vô cùng vào năm 2008.

Năm sau đó, đồng tiền bị tổn thương đã bị bỏ đi để ủng hộ đô la Mỹ, chỉ trở lại làm tiền tệ hợp pháp vào năm 2019.