9 kinh nghiệm quý giá khi bạn đi du lịch một mình

Sau khi đến thăm hơn 40 quốc gia và trải nghiệm hơn một nửa trong số đó một mình, tôi đã học được một vài điều về du lịch một mình.

Đi du lịch một mình không phải là điều mà ai cũng dám thử. Nó có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và tự do khám phá những điều mới mẻ, nhưng cũng có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn và không an toàn. Tuy nhiên mới đây, Nicole Jordan đã chia sẻ những trải nghiệm về việc đi du lịch một mình và nên lưu ý những gì khi thực hiện nó.

Đây là những gì tôi ước tôi biết về việc đi du lịch một mình trước chuyến đi một mình đầu tiên của mình.

Bằng cách chuẩn bị đúng cách và có tư duy đúng đắn, tôi gần như luôn được đảm bảo sẽ có một chuyến phiêu lưu mao hiểm cho dù tôi đang đi bộ đường dài Machu Picchu ở Peru hay tham dự một lễ hội ở Bhutan.

Lần đầu tiên đi du lịch một mình có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi và choáng ngợp, nhưng điều đó không thể ngăn cản bạn.

Tôi đã thực hiện chuyến đi một mình đầu tiên của mình khi đang học đại học ở nước ngoài. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê đi bộ đường dài, tôi muốn đến thăm dãy núi Alps, nhưng không bạn học nào muốn tham gia cùng tôi.

Tôi biết mình cần phải đến dãy núi bằng mọi giá, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đi một mình.

Mặc dù thực tế là chuyến đi của tôi chỉ kéo dài một tuần, nhưng việc đến một quốc gia khác mà tôi không nói được ngôn ngữ địa phương thật đáng sợ đặc biệt là khi mọi người kể cho tôi nghe những câu chuyện về lý do tại sao họ quá sợ hãi khi đi du lịch một mình.

Cuối cùng, tôi tự hỏi mình, “Tại sao không?”

Tôi biết cách đi máy bay, có đủ tiền để sống trong tuần và đã đặt nhà trọ của mình.

Để đảm bảo hậu cần suôn sẻ trên mặt đất, bạn phải nghiên cứu chuyên sâu về điểm đến trước khi khởi hành.

Nếu tôi đi du lịch đến một quốc gia khác một mình, tôi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng trước.

Mỗi điểm đến có những điều khác nhau cần chú ý bao gồm phong tục, cách ăn mặc và phương pháp đi lại. Sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm hiểu trước về môi trường và văn hóa mà bạn sắp bước vào.

Mặc dù bạn đang bắt đầu chuyến đi một mình, nhưng có lẽ bạn sẽ không ở một mình trong suốt thời gian đó.

Thông thường, ai đó sẽ hỏi liệu tôi có đi du lịch một mình khi tôi lên xe buýt hoặc nhận phòng khách sạn của mình không.

Về mặt lý thuyết, tôi đúng là như vậy. Tuy nhiên lúc trên đường đi tôi thường gặp rất nhiều người, điều đó khiến tôi không cảm thấy bản thân như đang đi một mình.

Nếu tôi ở trong khách sạn, nhà dân bản xứ hoặc trên thuê trên Airbnb, tôi có xu hướng gặp gỡ những khách du lịch khác rất dễ dàng.

Tôi đã đi du lịch ba lô qua một đất nước mới với những người bạn tôi gặp trong chuyến đi của mình và trước khi tôi biết điều đó, tất cả chúng tôi bắt đầu cảm thấy như một gia đình nhỏ.

Việc tự mình khám phá có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn và tình bạn mà mình có được trên đường đi có thể không phải lúc nào cũng kéo dài.

Tôi đã kết giao với rất nhiều người mà tôi đã gặp trong các chuyến du lịch của mình và trong suốt chuyến đi, có cảm giác như chúng tôi sẽ là bạn mãi mãi. Đôi khi, chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch gặp nhau trong vài tháng.

Nhưng cần có thời gian để phát triển mối quan hệ bền chặt và lâu dài. Rất nhiều mối quan hệ mà tôi có trong các chuyến đi dường như đã kết thúc sau khi tôi đáp chuyến bay trở về.

Chúng tôi chia tay và cuộc sống của chúng tôi đi theo hướng khác nhau. Họ thường chỉ là những ký ức. Những mối quan hệ bạn bè thật tuyệt vời, nhưng sau một thời gian kết nối với những người khác, tôi cảm thấy cô đơn.

Sự tự do làm bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào là một đặc quyền.

Một trong những lợi thế lớn nhất của du lịch một mình là tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn, bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi đã yêu một thị trấn và cuối cùng ở lại lâu gấp đôi so với dự kiến ​​ban đầu. Tôi đã trải qua những chuyến đi bộ đường dài một mình mệt mỏi. Tôi cũng đã bỏ bữa tối ra ngoài để có một buổi tối lười biếng.

Và tôi không bao giờ phải cảm thấy tồi tệ về những hành động này ảnh hưởng như thế nào đến người bạn đồng hành.

Bạn cần học cách thích nghi và hiểu rằng sẽ có những lúc không thoải mái trong những chuyến đi một mình.

Tính linh hoạt và khả năng thích ứng là điều cần thiết khi đi du lịch, đặc biệt nếu bạn đi một mình.

Bạn không bao giờ biết những cơ hội nào có thể đến và có thể cuối cùng bạn sẽ phải thay đổi kế hoạch cuối tuần của mình để tham dự một sự kiện vui vẻ mà một người dân địa phương đã kể cho bạn.

Ngoài ra, không phải mọi thứ đều thoải mái khi bạn đi du lịch tiết kiệm. Cuối cùng, bạn có thể phải ngủ trong một số chỗ ở dưới mức trung bình và phải ngồi trên những chuyến xe buýt dài, gập ghềnh.

Việc đến một địa điểm mới thật thú vị, nhưng bạn nên kiềm chế cảm giác muốn lên lịch trình đầy đủ.

Tôi đã mắc sai lầm khi sắp xếp lịch trình của mình từ lúc mặt trời mọc đến nửa đêm một vài lần. Thật mệt mỏi, đặc biệt nếu tôi đang di chuyển giữa các điểm đến cách xa nhau và cần nhiều thời gian quá cảnh.

Thật không vui khi lấp đầy kỳ nghỉ của bạn bằng những chuyến đi ô tô, đi xe buýt và những chuyến bay thường xuyên. Vì vậy, khi tôi bị giới hạn về thời gian, tôi chọn một vài điều để làm gần nhau và khám phá đầy đủ những nơi đó.

Sau đó, tôi thực sự có thể trải nghiệm một địa điểm, gặp gỡ người dân địa phương và thư giãn.

Hãy tin vào trực giác của bản thân và luôn nhận thức được môi trường xung quanh bạn.

Những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vì vậy tôi luôn cố gắng hết sức để cảnh giác với môi trường xung quanh. Tôi để mắt đến túi xách của mình và chỉ mang theo số tiền cần thiết trong ngày, đặc biệt nếu tôi đang ở khu vực đông đúc.

Ai đó đã từng lấy trộm điện thoại và một số tiền mặt từ chiếc túi đeo chéo nhỏ khi tôi không chú ý. Điều đó thật bất tiện và bực bội, nhưng nó vẫn xảy ra với cả những du khách dày dạn kinh nghiệm nhất.

Tôi cũng luôn tin tưởng vào trực giác của mình khi đi du lịch. Nếu có điều gì đó không ổn, tốt nhất thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.

Du lịch một mình có thể gây nghiện và thậm chí bạn có thể thích đi du lịch hơn là đi cùng những người khác.

Sau khi hồi hộp chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu một mình đầu tiên tới dãy Alps vào năm 2014, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du lịch một mình nhiều như bây giờ.

Trên thực tế, tôi đã dành nhiều thời gian để đi du lịch một mình hơn là đi du lịch với những người khác. Thật khó để tìm được những người bạn đồng hành cùng du lịch và cũng có thời gian nghỉ giống nhau.