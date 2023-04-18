Top 5 nền ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới, Ý đứng đầu bảng và Nhật bản xếp hạng 2

Dữ liệu khác được sử dụng để đếm số lượng nhà hàng theo loại ẩm thực trong 50 thành phố được thăm quan nhiều nhất trên thế giới .

Nghiên cứu của pickeaterblog.com, một trang web của huấn luyện viên sức khỏe và tác giả sách dạy nấu ăn Anjali Shah, đã phân tích các hashtag trên Instagram để xác định các món ăn và loại bữa ăn phổ biến nhất.

Shah thừa nhận, mức độ phổ biến dựa vào hashtag trên Instagram có thể khiến kết quả nghiêng về nhóm tuổi trẻ hơn, bởi vì thế hệ trẻ có xu hướng tích cực hơn trên Instagram và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Tuy nhiên, cô nói, mọi lứa tuổi đều sử dụng Instagram.

Trích dẫn dữ liệu của Statista (một nền tảng trực tuyến chuyên về dữ liệu thị trường và người tiêu dùng) vào tháng 1 năm 2023, cii cho biết khoảng 31% khán giả của Instagram là 18-24 tuổi, 30% là 25-34 tuổi, 16% là 35-44 tuổi, 8% là 45-54 tuổi, 4% là 55-64 tuổi và 3% là 65 tuổi trở lên.

Theo nghiên cứu của trang web pickyeaterblog.com, sau pizza, BBQ (thịt nướng) là phổ biến nhất và tiếp theo là brunch (sự kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa). Ngoài ra vị trí thứ 4 là sushi và thứ 5 là hải sản.

Một nghiên cứu mới cho biết thịt nướng xếp thứ 2 sau pizza với tư cách là loại món ăn yêu thích của thế giới. Ảnh: Getty

Shah nói: “Pizza là một món ăn thoải mái được yêu thích trên toàn cầu, dễ ăn và có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Đồ nướng thường gắn liền với các cuộc tụ họp và giao lưu ngoài trời, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các bữa tiệc và sự kiện. Brunch đã trở nên phổ biến vì nó kết hợp những gì tốt nhất giữa bữa sáng và bữa trưa, khiến nó trở thành một bữa ăn linh hoạt và thú vị vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.”

Trong 50 thành phố được ghé thăm nhiều nhất, các nhà hàng Trung Quốc đứng đầu về số lượng và chiếm trung bình gần 10% tổng số nhà hàng, theo nghiên cứu của pickeaterblog.com.

Nhà hàng Ý đứng thứ 2, chiếm trung bình gần 9% tổng số nhà hàng và nhà hàng Ấn Độ đứng thứ 3, chiếm trung bình 8% tổng số nhà hàng.

“Những món ăn này có lịch sử lâu đời và ý nghĩa văn hóa phong phú đã giúp chúng trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới,” Shah nói.

Nghiên cứu của Pickyeaterblog.com mang lại những bất ngờ về ẩm thực ở một số thành phố. Ví dụ, món ăn phổ biến nhất ở Amsterdam là món Pháp. Ở Dublin, món ăn có nhiều nhất là món Hoa với 26% nhà hàng phục vụ món ăn theo kiểu này.