Lễ hội đường phố nóng bỏng nhất và được chờ đợi nhất thế giới

Bạn có thể làm được. Đó là những gì tôi tự nhủ khi chuông báo thức kêu trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng trong bốn ngày liên tiếp. Vào buổi sáng đặc biệt này, tôi đang ở giữa một cánh đồng với biển người đội mũ bảo hiểm, mũ tắm, bikini và áo choàng La Mã.

Ở bất kỳ đất nước nào cũng sẽ có lễ hội truyền thống và ở Trinidad cũng không ngoại lệ. Ở đây nổi tiếng nhất có lẽ phải kể tới lễ hội hóa trang . Kristin Braswell mới đây đã chia sẻ trên tạp chí Vogue về việc cô đã tham gia vào lễ hội nổi tiếng nhất thế giới sau 3 năm không tổ chức.

Với rất nhiều bữa tiệc, ít giấc ngủ và nhiều năng lượng, các sự kiện này có nguồn gốc từ lịch sử kéo dài từ những năm 1800, khi những người châu Phi bị bắt làm nô lệ đã tạo ra truyền thống phản kháng và niềm tự hào của riêng họ.

Cơ thể của chúng ta được bao phủ bởi các loại sơn và bột có nhiều màu sắc. Bên cạnh, những chiếc xe tải khổng lồ cung cấp rượu rum đến mời chúng tôi uống tới khi mặt trời mọc. Đây là lễ hội hóa trang ở Trinidad.

Lịch sử đó đã phát triển thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là lễ hội hóa trang, kéo dài từ cuối tháng 12 đến hết Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday) và lên đến đỉnh điểm là cuộc diễu hành kéo dài hai ngày vào thứ 2 và thứ 4, nơi những bộ trang phục sặc sỡ chiếm vị trí trung tâm trong một truyền thống gọi là “playing mas”.

Mặc dù lễ kỷ niệm đã chính thức kết thúc và gần như tất cả những người tham dự sẽ cần ngủ trong vài ngày tới, có nhiều lý do để bắt đầu lập kế hoạch cho năm tới càng sớm càng tốt.

Tại đây, hãy tìm hướng dẫn của bạn về cách tham quan Lễ hội hóa trang Trinidad và cách tận dụng tối đa thời gian của bạn tại nơi mà nhiều người đã gọi là “buổi biểu diễn vĩ đại nhất trên trái đất”.

Dù có vô số bữa tiệc khác nhau trong lễ hội hóa trang nhưng vẫn có một điểm chung trong đó chính là âm nhạc.

Âm nhạc lễ hội truyền thống, được gọi là calypso, được tạo ra bởi những người châu Phi bị bắt làm nô lệ như một phương tiện để giao tiếp với nhau trên các đồn điền. Ngày nay, nhạc soca là hình thức âm nhạc phổ biến nhất.

Và nói về sự chuyển động, có lẽ không có sự kiện sống động nào minh chứng rõ ràng hơn ngoài A.M. Bush của Caesar’s Army, một lễ hội hứa hẹn sẽ nhảy múa không ngừng, cơ thể lấm lem sơn và bột, các buổi biểu diễn trực tiếp từ một số nghệ sĩ soca hàng đầu và thậm chí cả trò chơi trượt nước.

Một nhóm người mặc trang phục lễ hội của bộ tộc tại Trinidad. Ảnh: Kerron Savory

Vào đêm thứ Sáu, Phuket bắt đầu ngày cuối tuần với 11 quán bar trong khuôn viên và tám quầy bán đồ ăn cung cấp mọi thứ từ cá và khoai tây chiên đến một quầy salad đầy đủ.

Đến lễ hội Thứ Bảy, khán giả sẽ được xem Soca Brainwash của DJ người Trinidad Private Ryan Nằm trên một cánh đồng rộng lớn ở Port of Spain, khu vực bao gồm quầy chụp ảnh và đạo cụ, quán bar cao cấp, hơn 20 quầy bán đồ ăn và DJ từ khắp vùng Caribe, tất cả giống như một xứ sở thần tiên dành cho người lớn.

Chủ nhật trước khi lễ hội hóa trang kết thúc sẽ cung cấp một số lễ hội ăn sáng để bạn lựa chọn.

J'ouvert, một truyền thống không thể phá vỡ, được coi là lễ kỷ niệm linh thiêng nhất trong suốt lễ hội hóa trang.

Trong khi các chủ đồn điền người Pháp tổ chức lễ hội trước Mùa Chay bằng vũ hội hóa trang, thì những người châu Phi nô lệ lại bị cấm tham gia và do đó đã tạo ra truyền thống của riêng họ – chế nhạo chính những chủ đồn điền đó bằng cách tự hào bôi dầu đen lên người và mang theo ngọn lửa đốt để tưởng nhớ việc đốt cháy mía đường đánh dấu cuộc nổi dậy của nô lệ.

Hôm nay, đây là cơ hội để người Da đen ghi nhớ lịch sử, sự kiên cường và khả năng biến bi kịch của chúng ta thành nhiên liệu sống mạnh mẽ và vượt qua thách thức.

Sau đó, tôi tham gia ban nhạc Dirty Dozen luôn sôi động vào lúc 2 giờ sáng và bữa tiệc đã bắt đầu.

Mọi người xếp hàng ăn sáng trước khi chúng tôi xuống đường gần sáu tiếng đồng hồ, bao phủ cơ thể bằng sơn, bùn và bột. Chúng tôi kết thúc một ngày ngay tại nơi chúng tôi bắt đầu và gặp vòi nước để làm mát cơ thể.

Các cô gái đeo mặt nạ mặc những bộ trang phục có màu sắc rực rỡ đang diễu hành dưới đường. Ảnh: Getty

Sau đó, là đêm chung kết cuối cùng của Thứ Hai và Thứ Ba với cuộc diễu hành của các nhóm (được gọi là ban nhạc) tụ tập trên Port of Spain.

Cuộc diễu hành hôm thứ Hai không yêu cầu mặc lễ phục nhưng tôi vẫn nhờ các nhà thiết kế người Trinidad để tạo ra sản phẩm cho riêng mình.

Nhóm tôi chọn trong năm nay cũng là nhóm lớn nhất: Tribe. Được tạo ra bởi Dean Ackin vào năm 2005, chủ đề của năm nay là "Một bình minh mới", bao gồm một số nhóm trang phục được lấy cảm hứng từ thần thoại và truyền thuyết từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Loki - thần tinh quái Bắc Âu.

Những sắc màu lấp lánh của màu tím, hồng vân anh và vàng đã tạo nên sự độc đáo cho loạt áo tắm monokini và bikini cắt xẻ cao do các nhà thiết kế người Trinidad tạo ra.

Khi chúng tôi đi qua những con phố thấy những bộ trang phục rực rỡ, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng biết ơn vì sau ba năm cuối cùng chúng tôi đã đến giây phút này.