Chùa Vạn Phật bốc cháy dữ dội, hơn 100 người tham gia dập lửa

Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực dập tắt đám cháy ở chùa Vạn Phật, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vào khoảng 13h50 phút ngày 22/9, một chú tiểu trong chùa đã phát hiện tiếng nổ và lửa, khói bốc lên từ Tòa tam bảo trong Chùa Vạn Phật nên đã báo lực lượng chức năng.

Khói đen bốc lên nghi ngút tại Chùa Vạn Phật - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng Cảnh sát 113, Công an TP. Pleiku, Công an phường Hoa Lư…đã triển khai hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường tham gia công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy có nhiều nguyên liệu dễ cháy như nhựa, gỗ, vải…nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan ra nhiều nơi xung quanh với diện tích khoảng gần 1.000 m2. Các cột khói bốc lên đen nghịt cùng ngọn lửa lớn tỏa ra hơi nóng dữ dội gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán tài sản - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay trong chiều 22/9, ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Bí thư Thành ủy TP. Pleiku đề nghị các lực lượng khẩn trương sơ tán tài sản, khoanh vùng đám cháy đồng thời chủ động nguồn nước để dập lửa.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây tổn thất nặng nề về tài sản tại chùa. Theo ghi nhận của P.V, đến khoảng 15h30 cùng ngày, các cột khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ chùa Vạn Phật và xe chữa cháy vẫn tiếp tục được chi viện đến hiện trường.

Chuyện hy hữu: Cháu bé từ An Giang đi lạc sang Kiên Giang hơn 40km Trong quá trình thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Thông (Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu phố 3, phường Vĩnh Thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-van-phat-boc-chay-du-doi-hon-100-nguoi-tham-gia-dap-lua-700555.html