Chồng nữ cán bộ tư pháp dùng dao rọc giấy chém vào mặt nhân tình của vợ

Đời sống 16/12/2022 19:19

Tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định kỷ luật đối với nữ công chức tư pháp thị trấn Thiên Cầm do quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Trong khi cãi nhau với vợ tình nhân, nữ công chức tư pháp phường đã gọi điện cho chồng mình và anh này đã dùng dao rọc giấy chém vào mặt tình địch.

 

Theo thông tin từ báo Zing.News, ngày 15.12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với cán bộ tư pháp UBND TT.Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên) là bà Nguyễn Thị H. (32 tuổi).

Nguyên nhân là do bà H. có quan hệ bất chính với ông Phạm Viết P. cán bộ địa chính - xây dựng UBND TT.Thiên Cầm, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Chồng nữ cán bộ tư pháp dùng dao rọc giấy chém vào mặt nhân tình của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo An Ninh Thủ Đô, H đã có quan hệ bất chính với anh Phạm Viết P, cán bộ địa chính - xây dựng UBND thị trấn Thiên Cầm. Ngày 3-11, bà Hoàng Thị Mỹ H nghi ngờ chồng là anh Phạm Viết P có có quan hệ bất chính với chị Nguyễn Thị H nên đã đến phòng giao dịch một cửa tại UBND thị trấn Thiên Cầm gặp chị H. nói chuyện.

Tại đây, giữa 2 người phụ nữ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Chị Nguyễn Thị H đã gọi chồng mình là Nguyễn Đình T (SN 1989) trú tại thị trấn Thiên Cầm đến giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Nguyễn Đình T đã dùng dao rọc giấy chém nhiều nhát khiến anh Phạm Viết P bị thương phải cấp cứu. Tỷ lệ thương tích của anh P được xác định là 13%.

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình T vì tội cố ý gây thương tích.

Riêng ông Phạm Viết P. chưa phải là đảng viên nên việc xử lý kỷ luật sẽ do UBND H.Cẩm Xuyên thực hiện.

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