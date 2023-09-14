Sau khi xông vào cổng trường, chó becgie lao tới tấn công 2 em học sinh đang đứng chờ phụ huynh đến đón. Ngay lập tức, con chó dữ đã bị người dân và cơ quan chức năng TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đánh chết.

Theo VietNamNet đưa tin, sáng nay (14/9), thông tin từ UBND TP Gia Nghĩa xác nhận tình huống chó becgie xông vào cổng trường cắn 2 em học học sinh đã bị người dân và lực lượng chức năng đánh chết.

Cũng theo UBND TP Gia Nghĩa, trong 2 học sinh bị chó cắn có một em bị thương nặng phải di chuyển về TP.HCM cấp cứu.

Em học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) bị chó dữ tấn công. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trước đó,chiều 13.9, sau giờ tan học, 2 em học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) đang đứng trước cổng trường đợi phụ huynh đến đón thì bất ngờ bị con chó becgie lao vào cắn ở miệng, cằm gây thương tích.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, thời điểm đó rất đông học sinh và phụ huynh đứng trước cổng trường. Sau khi tấn công 2 em học sinh, con chó nhanh chóng chạy đi.

Hậu quả, một nam học sinh lớp 3 bị chó cắn vào miệng, bị thương ở môi và cằm. Còn một em học sinh lớp 4 khác cũng bị chó cắn vào người phải vào viện cấp cứu. Ngay sau đó, người dân cùng các thầy cô của Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đã nhanh chóng đưa 2 em học sinh đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại và theo dõi sức khỏe.

Các lực lượng chức năng đã tiêu diệt con chó becgie sau vụ cắn người. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngày 14.9, sau nhiều giờ truy tìm, các lực lượng chức năng đã tiêu diệt con chó becgie khi phát hiện nó đang lang thang trên địa bàn tổ 3, P.Nghĩa Đức.

Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

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