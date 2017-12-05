Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong cách đây khoảng 2 - 5 năm. Giám định pháp y cho thấy, xương sọ của tử thi bị vỡ một mảng lớn.

Chiều 4/12, Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận sau quá trình khai quật và khám nghiệm, cơ quan chức năng đã tìm thấy một bộ hài cốt nam giới còn nguyên vẹn.

Theo thông tin từ Khám Phá, thi thể được tìm thấy đã phân hủy, chỉ còn phần xương. Chiếc quần nạn nhân mặc còn khá nguyên vẹn, áo sơ mi trắng đã mục rách và quấn quanh cổ, bên dưới thi thể có lót chiếc áo phông. Đặc biệt, phần xương sọ của nạn nhân bị vỡ một mảng lớn.

Khi được phát hiện, thi thể nằm cách mặt đất khoảng 30 cm, phía trên được tráng xi-măng. Vị trí bộ hài cốt nằm một góc của căn phòng. Một số người dân từng vào ngôi nhà này cho biết, nơi phát hiện bộ hài cốt là phòng ngủ của chủ cũ, có một bức tường ngăn cách với bên ngoài. Tuy nhiên, chủ mới đã đập vỡ bức tường này để mở rộng phần mái hiên.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 chiều 3/12, một vài công nhân đang thi công cải tạo nền nhà của quán cà phê tại số 48 đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới (Quảng Bình), khi đào xuống khoảng 30 cm thì bất ngờ phát hiện phần xương chân người còn mặc quần vải lộ ra.

Sau khi nhận được tin báo của chủ nhà, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.

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