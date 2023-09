Tại cơ quan công an, nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi nhét thi thể xuống cống nước khai nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều nay (4/12), Công an tỉnh Nam Định xác nhận đã điều tra, làm rõ vụ án người phụ nữ bị giết hại, thi thể bị phi tang dưới cống nước tại cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Nghi phạm của vụ án là Vũ Đức Giang (29 tuổi, trú tại xóm 1 của xã Hải Lộc). Giang đã có vợ con nhưng mới ly hôn gần đây, hiện đang làm nghề phụ xe khách và chưa có tiền án tiền sự.

Theo Trí Thức Trẻ, bước đầu, đối tượng khai nhận đã sát hại người phụ nữ rồi phi tang thi thể xuống cống nước. Nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm nên nhân lúc hai người đi cùng nhau, Giang ra tay sát hại nạn nhân.

Cũng theo cơ quan công an, nghi phạm và nạn nhân mới quen nhau được khoảng 1 tháng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 27/11, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng xóm 2 thì phát hiện một vật giống như chân bò đang thò ra từ cống gần đó.

Ông Phong gọi một người khác lại xem. Nghe hàng xóm nói đó là chân người, ông hốt hoảng chạy về gọi thêm 4,5 người thợ mộc mang dây ra hiện trường, buộc vào chân để kéo thi thể ra nhưng không được.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hải Lộc nhanh chóng tới hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Hải Hậu và Công an tỉnh Nam Định.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đức Giang. Vụ việc khiến người dân địa phương vô cùng bất ngờ vì trước đến nay Giang được nhận xét là người hiền lành, chưa từng có điều tiếng gì.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

