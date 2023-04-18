Câu chuyện xót xa đằng sau bức ảnh người bố pha sữa cho con khi bán rau ở Hà Nội

Chị Tâm (35 tuổi, vợ anh Nhớ) bế con út khoảng 1 tuổi rót nước mời khách. Bế cậu con trai hơn 2 tuổi trên tay, anh Nhớ chia sẻ sống ở đây, vợ chồng anh chỉ mất chút tiền điện, còn chỗ ở được người chủ trọ thương tình cho ở nhờ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hữu Nhớ (36 tuổi, trú P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội) ở trong một phòng trọ áng chừng khoảng 15 m2. Ngay gần cửa ra vào là chiếc giường tuềnh toàng, xung quanh chất đầy quần áo được tặng; dưới đất là những bọc cà chua, khoai tây, gừng, hành và chỗ đun nấu xập xệ.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, sau 2 lần mổ tim, vào tháng 4 năm ngoái, gia đình anh bàng hoàng khi biết cháu bé lại mắc bệnh nhiễm trùng máu.

Anh tâm sự trước đây, gia đình anh ở Phú Thọ làm nông đơn thuần nên kinh tế không mấy khá giả. Vì hoàn cảnh gia đình nên vợ chồng anh cũng lang bạt khắp nơi mưu sinh. Biến cố xảy ra với gia đình khi người con thứ 2 mới sinh đã mắc bệnh tim. Cuối năm 2020, anh quyết định cùng vợ đưa con xuống Hà Nội chữa trị. Do con còn quá nhỏ nên vợ chồng anh Nhớ phải nghỉ làm, đưa con đi viện khiến kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp.

Hằng ngày, anh Nhớ đưa con lớn đi học rồi mang rau, quả và dắt theo người con thứ 2 cùng đi bán để lấy tiền sinh hoạt, mua thuốc cho con. Trong khi đó, chị Tâm ở nhà chăm con nhỏ, tranh thủ con ngủ, chị đi nhặt ve chai, rửa bát thuê để phụ giúp chồng. Cháu thứ 2 nếu không đi truyền máu thì phải có người ở cùng để theo dõi và cho uống thuốc. Mỗi ngày cháu uống hơn 10 loại thuốc nên vợ tôi không nhớ, tôi phải dẫn cháu đi cùng để tiện chăm sóc.

Có thời điểm vợ chồng tôi không kiếm được tiền, phải đi xin cơm ở bệnh viện để ăn qua ngày nhưng vì con, mình vẫn phải chịu đựng để vượt qua. Người dân xung quanh, chính quyền cũng giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều nên mới được như bây giờ.

Anh Nhớ cho người con bị bệnh uống thuốc và uống thuốc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hàng ngày, hai vợ chồng anh Nhớ phải dành nhiều thời gian chăm sóc các con nhỏ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Một lãnh đạo UBND P.Thạch Bàn xác nhận anh Nhớ và vợ con đang sinh sống trên địa bàn phường và gia đình thuộc diện cận nghèo.

Lãnh đạo P.Thạch Bàn cho biết, anh Nhớ có hộ khẩu thường trú ở tổ 4 nhưng đang thuê trọ tại tổ 1 trong phường. Vợ chồng anh có 3 người con. Cháu lớn nhất học lớp 2. Hai cháu còn lại một cháu khoảng 1 tuổi, một cháu hơn 2 tuổi, và cho biết thêm người con mà anh hay dẫn đi bán rau cùng là cháu Nguyễn Đức Tr., bị bệnh tim đã phải mổ 2 lần và bị bệnh nhiễm trùng máu, đang được hưởng trợ cấp khuyết tật với mức 880.000 đồng/tháng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương cũng hay giúp đỡ, quan tâm. Cụ thể, chính quyền đã hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội cho hai vợ chồng để sau này các bạn ấy có lương hưu, ngoài ra cũng giới thiệu việc làm cho hai vợ chồng nhưng họ nói do sức khỏe và con còn nhỏ nên không theo được.

Cũng theo lãnh đạo UBND P.Thạch Bàn, vợ chồng anh Nhớ đang ở độ tuổi lao động nên phường cũng khuyến khích họ chăm chỉ lao động, làm ăn, vượt lên khó khăn để nuôi các con. Chính quyền luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mức có thể.

Đại diện Bệnh viện Nhi T.Ư xác nhận cháu Nguyễn Đức Tr. đang điều trị ngoại trú bệnh nhiễm trùng máu tại Khoa Huyết học.