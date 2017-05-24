Đời sống hiện đại, xã hội càng phát triển, đời sống của người dân càng được nâng cao, sự phát triển tâm sinh lý của các trẻ em cũng khác hơn so với trước. Trẻ em bây giờ được chăm sóc bằng những thực phẩm tốt và tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ thông minh giúp phát triển toàn diện. Song, mặt khác, việc này cũng vô hình chung dẫn đến những vấn đề cũng như cả những hệ lụy không ngờ.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao và hoảng hốt trước những video clip phát tán mang nội dung một số em nhỏ đang có hành động quan hệ như người lớn. Đâu là những nguyên nhân khiến cho những đứa trẻ ngây thơ lại có những hành động đáng sợ như vậy?

Các yếu tố trên đã dẫn đến việc nhiều trẻ nhỏ tò mò và làm những việc quan hệ vợ chồng khiến các bậc phụ huynh hoảng hốt khi phát hiện.

Chế độ dinh dưỡng với quá nhiều thứ bổ dưỡng sẽ khiến các em dậy thì sớm và việc sử dụng internet quá sớm cũng dẫn tới cơ hội cho các em tiếp xúc với những thông tin không lành mạnh, nếu không muốn nói là xấu, bẩn về "chuyện ấy".

Dinh dưỡng "quá tốt" dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ

Trước đây, tuổi dậy thì thường bắt đầu ở trẻ em gái độ tuổi từ 8 - 12 và ở các bé trai độ tuổi từ 9 - 14. Tuổi dậy thì sớm là tuổi dậy thì bắt đầu trước 8 tuổi (đối với bé gái) và trước 9 tuổi (đối với bé trai).

Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ nhưng chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng. Việc cho trẻ ăn các thức ăn, đồ uống không rõ nguồn gốc sản xuất, có chứa các chất phụ gia, chất tạo màu, tạo mùi sẽ phá vỡ tuyến nội tiết, làm thay đổi hoóc-môn khiến các trẻ dậy thì sớm.

Ngoài ra, do lo sợ con phát triển không khỏe mạnh, nhiều phụ huynh đã lạm dụng thuốc bổ và thúc đẩy trẻ ăn quá nhiều chất dinh dưỡng làm cơ thể gia tăng sản xuất một loại estrogen có tác dụng cho việc bắt đầu dậy thì.

Sữa cũng là một trong số những nhân tố 'thủ phạm' khiến trẻ em sớm dậy thì mà ít phụ huynh biết. Các trang trại bò ngày nay được nuôi theo dạng công nghiệp nên thường xuyên cho chúng ăn các loại thực phẩm có chất tăng trưởng, kích thích việc cho sữa. Do đó, khi trẻ uống sữa có dư lượng chất trên sẽ khiến cơ thể sản sinh nhiều hoóc-môn sinh dục, thúc đẩy việc dậy thì.

Internet là con dao hai lưỡi đáng sợ

Trong xã hội phát triển, các trẻ em có nhiều lựa chọn giải trí và học tập với các thiết bị điện tử thông minh. Tuy nhiên, việc cha mẹ cho con em lạm dụng công nghệ hay internet quá đà từ khi còn quá nhỏ sẽ để lại những hậu quả không ngờ.

Với sự phát triển của công nghệ internet, những phim ảnh đồi truỵ trên mạng có thể được truy cập một cách vô cùng dễ dàng. Do đó, lỡ không may trẻ xem một clip hay hình ảnh mang tính "người lớn", chúng sẽ bắt đầu tò mò và khám phá về những điều đó. Quan trọng hơn là trẻ con rất thích bắt chước người lớn và chẳng có gì lạ khi các em học theo và diễn lại những việc đã xem trên mạng cùng với một đối tượng khác giới.

Phụ huynh nên làm gì?

Khi phát hiện trẻ đang xem phim có yếu tố về giới tính, điều quan trọng là các bậc phụ huynh phải giữ bình tĩnh, chủ động trò chuyện, giải thích đơn giản, dễ hiểu về những điều các em đang tò mò. Tốt nhất là bạn nên hạn chế việc sử dụng điện thoại, iPad của con và thay vào đó là dành nhiều thời gian chơi cùng với các bé.

Ngoài ra, cũng hạn chế việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều hóa chất và các loại sữa không rõ nguồn gốc để tránh hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ.

Có một chế độ dinh dưỡng tốt, cùng những thói quen, hoạt động lành mạnh sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, có được tuổi thơ trong sáng và hạn chế được việc các em có nhu cầu về giới tính sớm như hiện nay.