Cảnh báo thảm họa khí hậu toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi người trên hành tinh vào năm 2025

AMOC là một dòng chảy, chúng chi phối khí hậu Trái Đất bằng cách đưa các vùng nước nhiệt đới, ấm áp lên phía bắc và vùng nước lạnh về phía nam.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, các nhà nghiên cứu dự đoán Dòng Hải lưu Kinh tuyến Đại Tây Dương ( AMOC ) có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2095, sớm hơn nhiều so với những ước tính trước đó.

Các nhà nghiên cứu cho biết, AMOC có thể sụp đổ hoàn toàn từ năm 2025 đến năm 2095, khiến hệ sinh thái đại dương thay đổi hoàn toàn, nhiệt độ giảm mạnh và những cơn bão "sinh sôi nảy nở" trên khắp thế giới.

Đây là một hệ thống hải lưu quan trọng giúp điều chỉnh khí hậu của Bắc bán cầu, nhưng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào từ năm 2025 và gây ra sự hỗn loạn khí hậu.

AMOC giống như một "băng tải" với các dòng hải lưu trên bề mặt được thể hiện bằng màu đỏ và các dòng chảy sâu có màu xanh lam - Ảnh: Live Science/Báo Dân Trí

AMOC tồn tại ở hai trạng thái ổn định bao gồm một trạng thái mạnh, nhanh và trạng thái ngược lại là chậm, yếu.

Các nghiên cứu trước đây dự đoán, dòng hải lưu có thể sẽ chuyển sang chế độ yếu vào thời điểm nào đó trong thế kỷ tới. Nhưng biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể sớm đẩy AMOC đến sự sụp đổ.

Giáo sư Susanne Ditlevsen, Đại học Copenhagen (Đan Mạch), tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Sự sụp đổ của AMOC có thể sẽ xảy ra sớm hơn nhiều so với dự kiến, do con người đang phát thải khí nhà kính ở mức báo động".

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, chuyên gia Peter de Menocal - Chủ tịch Viện Hải dương học Woods Hole - đánh giá "AMOC ngừng lưu thông sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên hành tinh và đó mới là điều đáng lưu tâm”.

Một báo cáo năm 2019 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc đã dự đoán AMOC sẽ suy yếu trong thế kỷ này nhưng khó xảy ra hiện tượng ngừng lưu thông hoàn toàn trước năm 2100. Tuy nhiên, nghiên cứu trên đã tìm thấy “những tín hiệu cảnh báo sớm” về những thay đổi quan trọng của AMOC, khiến họ dự đoán “với độ tin cậy cao” hệ thống dòng hải lưu này có thể ngừng lưu thông sớm nhất vào năm 2025 và muộn nhất vào năm 2095. Xác suất cao nhất xảy ra hiện tượng này là khoảng giữa năm 2039 và 2070.

Băng tan tại Korsholm, Phần Lan, ngày 24/1/2022 - Ảnh: AFP/TTXVN

Giáo sư vật lý đại dương tại Đại học Potsdam ở Đức, ông Stefan Rahmstorf cho rằng kết quả nghiên cứu trên củng cố các nghiên cứu trước đây. Trao đổi với CNN, Giáo sư Rahmstorf nêu rõ: “Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về điểm tới hạn của AMOC, nhưng nghiên cứu mới bổ sung bằng chứng cho thấy thời điểm diễn ra gần hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ chỉ vài năm trước đây. Bằng chứng khoa học hiện nay chỉ ra rằng chúng ta thậm chí không thể loại trừ khả năng điểm tới hạn xảy ra trong một hoặc hai thập kỷ tới”.

Phần kết của báo cáo kêu gọi các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng các loại khí ô nhiễm về mức 0, giảm nhiệt độ toàn cầu và làm chậm quá trình tan băng ở Bắc Cực. Chuyên gia Menocal nhận định: “Điểm mấu chốt của nghiên cứu này chỉ ra là chúng ta không có nhiều thời gian thực hiện mục tiêu này. Và khó khăn ngày càng lớn hơn”.