Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ

Đời sống 14/10/2017 13:47

Sau vỡ đê, cuộc sống của người dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị đảo lộn hoàn toàn. Một số gia đình thậm chí phải đưa đàn lợn lên nhà ăn ngủ chung với người.

Sau sự cố vỡ đê Bùi 2 thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), thôn Nhân Lý và Nam Hài là hai thôn bị ngập nặng nhất khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Một số gia đình sống gần đê nên nước ngập lên tận nóc khiến người dân phải bỏ nhà cửa đi tìm nơi nương náu. Một số người khác tìm cách di chuyển lợn, gà lên chỗ cao ở chung với người dù biết không được vệ sinh.

Cả thôn ngập trong biển nước khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khó tin của người dân Thủ Đô.

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 1
Trả lời PV Dân Việt, chị Lê Thị Linh cho biết vào tối 11/10, nước lũ dâng nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Hầu hết gia súc, gia cầm đều bị cuốn trôi hết. Một số gia đình cứu được lợn gà đành phải nuôi ngay tại hiên nhà - Ảnh: Dân Việt 

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 2
Dù biết không được vệ sinh nhưng người và gia súc buộc phải "sống chung" - Ảnh: Dân Việt

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 3
Một số nhà sống gần đê nước ngập lên tới nóc - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 4
Bèo, rác ngập ngụa khắp nơi - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 5
Bà Lê Thị Tại (77 tuổi) đang cố tìm kiếm đồ đạc của gia đình giữa biển nước mênh mông. "Nhiều gà, lợn và đồ đạc trong nhà đã bị lũ cuốn trôi đi rồi. Hiện tôi đang tìm xem có còn sót lại đồ đạc nào không", bà Tại nghẹn ngào nói. - Ảnh: Dân Việt

Anh Nguyễn Văn Ngang (31 tuổi) nhẩm tính thiệt hại của gia đình với gương mặt vô cùng mệt mỏi. Anh cho biết nhà có trang trại nuôi 4.000 con gà đẻ trứng, 3.000 con vịt, 60 con lợn (30-40kg). Khi lũ tràn về, anh cùng gia đình di chuyển lợn, gà lên chỗ cao nhưng cũng chỉ cứu được khoảng 1000 con gà đẻ, hơn 100 con vịt, 20 con lợn, còn lại đều bị lũ cuốn trôi đi hết, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 6
Lũ tràn về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 7
60 con lợn chỉ cứu được 20 con - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 8
7000 con gà, vịt nay chỉ cứu được hơn 1000 con - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 9
Một số gia đình kịp cứu lợn, gà và đưa chúng lên chỗ cao, tuy nhiên thiệt hại vẫn vô cùng lớn - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 10
Những ngày này, người dân phải dùng thuyền, mủng để di chuyển. Họ cũng không thể nấu nướng và hạn chế tối đa việc tắm giặt, hầu hết đều ăn mỳ tôm để sống qua ngày - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 11
Người dân mua nước lọc về sinh hoạt - Ảnh: Vietnamnet

Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ - Ảnh 12
Một gia đình đang ăn bữa trưa tạm bợ trên đê để chờ nước rút - Ảnh: Vietnamnet

Trả lời PV Vietnamnet, ông Doãn Thế Tình - Bí thư xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết trong xã có 800 hộ dân bị ảnh hưởng, 400 hộ bị ngập nước. Trước mắt, mỗi gia đình được hỗ trợ 1 bình nước, 1 thùng mì tôm và 2 cây nến.

Khi được hỏi về tình hình khu vực bị vỡ đê, ông Lê Trung Hà - Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết nước tại khu vực đê vỡ không còn chảy nữa, mực nước hai bên đã bằng nhau. Ngoài ra cũng chưa dự đoán được khi nào nước sẽ rút, điều này phụ thuộc vào thời tiết.

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Từ khóa:   vỡ đê lũ lụt hà nội ngập lụt

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