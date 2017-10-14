Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ

Sau vỡ đê, cuộc sống của người dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị đảo lộn hoàn toàn. Một số gia đình thậm chí phải đưa đàn lợn lên nhà ăn ngủ chung với người.
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Sau sự cố vỡ đê Bùi 2 thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), thôn Nhân Lý và Nam Hài là hai thôn bị ngập nặng nhất khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Một số gia đình sống gần đê nên nước ngập lên tận nóc khiến người dân phải bỏ nhà cửa đi tìm nơi nương náu. Một số người khác tìm cách di chuyển lợn, gà lên chỗ cao ở chung với người dù biết không được vệ sinh.
Cả thôn ngập trong biển nước khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khó tin của người dân Thủ Đô.
Anh Nguyễn Văn Ngang (31 tuổi) nhẩm tính thiệt hại của gia đình với gương mặt vô cùng mệt mỏi. Anh cho biết nhà có trang trại nuôi 4.000 con gà đẻ trứng, 3.000 con vịt, 60 con lợn (30-40kg). Khi lũ tràn về, anh cùng gia đình di chuyển lợn, gà lên chỗ cao nhưng cũng chỉ cứu được khoảng 1000 con gà đẻ, hơn 100 con vịt, 20 con lợn, còn lại đều bị lũ cuốn trôi đi hết, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Trả lời PV Vietnamnet, ông Doãn Thế Tình - Bí thư xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết trong xã có 800 hộ dân bị ảnh hưởng, 400 hộ bị ngập nước. Trước mắt, mỗi gia đình được hỗ trợ 1 bình nước, 1 thùng mì tôm và 2 cây nến.
Khi được hỏi về tình hình khu vực bị vỡ đê, ông Lê Trung Hà - Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết nước tại khu vực đê vỡ không còn chảy nữa, mực nước hai bên đã bằng nhau. Ngoài ra cũng chưa dự đoán được khi nào nước sẽ rút, điều này phụ thuộc vào thời tiết.