Cận cảnh cuộc sống 'người lợn chung nhà' của người dân Hà Nội sau vỡ đê Chương Mỹ

Sau sự cố vỡ đê Bùi 2 thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), thôn Nhân Lý và Nam Hài là hai thôn bị ngập nặng nhất khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Một số gia đình sống gần đê nên nước ngập lên tận nóc khiến người dân phải bỏ nhà cửa đi tìm nơi nương náu. Một số người khác tìm cách di chuyển lợn, gà lên chỗ cao ở chung với người dù biết không được vệ sinh.

Cả thôn ngập trong biển nước khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền, tạo nên một cảnh tượng vô cùng khó tin của người dân Thủ Đô.