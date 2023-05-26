Cận cảnh cô giáo tát nam sinh nhiều lần, tiếp tục xem xét những lần đánh học trò trước đó

Đời sống 26/05/2023 17:01

Cô giáo cấp 2 tại Đắk Lắk bị xử phạt hành chính gần 4 triệu đồng về hành vi tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, vụ cô giáo tát học sinh nhiều lần vì sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra, ngày 26/5/2023, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.X. (54 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) số tiền 3,75 triệu đồng về tội xâm phạm thân thể một học sinh.

Cận cảnh cô giáo tát nam sinh nhiều lần, tiếp tục xem xét những lần đánh học trò trước đó - Ảnh 1
Cô giáo tát học sinh nhiều lần vì sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra - Ảnh: báo VnExpress

Theo thông tin từ báo VnExpress, phía trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật nào với cô giáo và nam sinh trong vụ việc. Trước đó, đại diện trường cho biết nam sinh có hành vi gian lận có thể bị trừ điểm môn thi và xem xét hạ một bậc hạnh kiểm.

Trước đó, qua trích xuất camera cho thấy một nam sinh ngồi ở bàn đầu cúi xuống nhìn tờ giấy rút từ túi. Nữ giáo viên phát hiện, liền đi từ bục giảng xuống phía dưới, tát vào má nam sinh hai lần.

Qua lời kể của phụ huynh, cô giáo X. thường xuyên đánh con mình, ngay từ năm học lớp 6. Mẹ của học sinh bị tát, nam sinh rất sợ hãi cô giáo và có biểu hiện "khủng hoảng" tâm lý, sau khi bị đánh vào ngày 9/5 vừa qua. Cá nhân phụ huynh này và nhiều cha, mẹ học sinh khác đã ý kiến về vấn đề này với lãnh đạo nhà trường. 

Cận cảnh cô giáo tát nam sinh nhiều lần, tiếp tục xem xét những lần đánh học trò trước đó - Ảnh 2
Mẹ của học sinh bị tát, nam sinh rất sợ hãi cô giáo và có biểu hiện "khủng hoảng" tâm lý - Ảnh: báo Dân Trí

Phụ huynh bé vô cùng bức xúc và cho biết cá nhân bà không đòi cô giáo xin lỗi nhưng yêu cầu nhà trường và ngành giáo dục phải xử lý nghiêm đối với cô giáo.

Làm việc với công an, cô giáo X. đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết vì bức xúc việc em này sử dụng tài liệu. Khi nhà trường yêu cầu xin lỗi gia đình học sinh, cô đã từ chối.

Quyết định của chính quyền TP Buôn Ma Thuột buộc bà X. xin lỗi công khai em học sinh bị tát, trừ trường hợp học sinh hoặc cha mẹ có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk

Mức xử phạt cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra ở Đắk Lắk

Vào 26/5, UBND TP. Buôn Mê Thuột đã ra quyết định xử phạt nữ giáo viên tát học sinh. Đáng nói, trước đây phụ huynh cũng đã tới trường rất đông để tố cáo giáo viên này đánh học sinh, ảnh hưởng tâm lý con em.

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