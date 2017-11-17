Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Đời sống 17/11/2017 14:38

Sau khi Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình, tử tù Nguyễn Hải Dương đã có đơn xin được thi hành án sớm. Khoảng 4 giờ sáng nay (17/11), Dương được ăn bữa cơm cuối cùng trước khi thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng trước khi thi hành án tử hình của Nguyễn Hải Dương:

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 1
4 giờ sáng, Nguyễn Hải Dương được ăn bữa ăn cuối cùng - Ảnh: Công an TPHCM

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 2
Vì ân hận và day dứt về những gì bản thân đã gây ra nên Nguyễn Hải Dương viết đơn xin được thi hành án sớm - Ảnh: Công an TPHCM

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 3
Tử tù Nguyễn Hải Dương bình tĩnh ăn những món ăn quen thuộc trước khi trả giá cho tội ác của mình - Ảnh: Công an TPHCM

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 4
Kiểm tra sức khỏe...

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 5
... và hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi thi hành án - Ảnh: Công an TPHCM

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 6

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 7

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 8
Nguyễn Hải Dương trên đường bị áp giải đến nơi thi hành án - Ảnh: Công an TPHCM

Sau khi thi hành án tử hình, khoảng 8 giờ 30 phút, người nhà tử tù Nguyễn Hải Dương đã được nhận thi thể tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Kể từ lúc nhìn thấy thi thể Nguyễn Hải Dương được đưa vào bệnh viện, người thân đều suy sụp, khóc sưng cả mắt.

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 9
Người thân khóc ngất khi chờ nhận thi thể Nguyễn Hải Dương - Ảnh: Người Lao Động

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 10
Gia đình, họ hàng nhìn mặt Dương lần cuối - Ảnh: Người Lao Động

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng lúc 4 giờ sáng của tử tù Nguyễn Hải Dương, hung thủ thảm sát 6 người ở Bình Phước - Ảnh 11
Cuối cùng, tội ác đã bị trừng phạt, Nguyễn Hải Dương phải trả giá cho những hành vi của mình - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin của Người Lao Động, trước khi chết, Nguyễn Hải Dương có viết thư lại cho người thân của mình.

Một cán bộ nói: “Sáng nay Dương ra đi bình yên thì bây giờ người nhà không nên than khóc để nó không vấn vương. Tất cả những lời cuối cùng Dương có viết trong thư, gia đình xem sẽ biết”.

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