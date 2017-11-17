Cận cảnh bữa ăn cuối cùng trước khi thi hành án tử hình của Nguyễn Hải Dương:

Sau khi thi hành án tử hình, khoảng 8 giờ 30 phút, người nhà tử tù Nguyễn Hải Dương đã được nhận thi thể tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Kể từ lúc nhìn thấy thi thể Nguyễn Hải Dương được đưa vào bệnh viện, người thân đều suy sụp, khóc sưng cả mắt.

Theo thông tin của Người Lao Động, trước khi chết, Nguyễn Hải Dương có viết thư lại cho người thân của mình.

Một cán bộ nói: “Sáng nay Dương ra đi bình yên thì bây giờ người nhà không nên than khóc để nó không vấn vương. Tất cả những lời cuối cùng Dương có viết trong thư, gia đình xem sẽ biết”.