Cải thìa luộc sao cho ngon và không mất chất?

Cải thìa là một trong những loại rau cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe . Bạn có thể chế biến cải thìa theo nhiều cách như luộc, xào, nấu canh... Cải thìa luộc là cách chế biến đơn giản được nhiều người lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách luộc cải thìa giòn ngon và giữ đủ chất.

Rau cải thìa mua về tách từng lá rồi cho vào chậu ngâm vài phút. Chú ý rửa kĩ từng lá, phần gốc, ở những kẽ lá đảm bảo sạch đất và bụi dơ. Sau đó để ráo nước rồi cắt khúc vừa ăn.

Đặt nồi nước lên bếp đun sôi rồi cho rau vào luộc. Thêm chút muối để rau được xanh và giòn ngon. Rau chín thì gắp ra để ráo nước rồi cho vào đĩa.

Nếu bạn không thích ăn kèm nước tương thì có thể chấm rau cải với nước mắm gừng cũng rất ngon đấy nhé.

Cải thìa luộc thơm ngon, đủ chất - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên luộc cho đến khi rau chín hẳn rồi mới vớt rau ra và cũng đừng nên luộc kỹ quá bạn nhé!

Bí quyết luộc rau ngon và không mất vitamin

Rau xanh chứa rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể nhưng đồng thời cũng chứa nhiều ký sinh trùng gây hại. Luộc rau thế nào để diệt được ký sinh trùng nhưng vẫn giữ được vitamin và các dưỡng chất có trong rau là điều các bà nội trợ nên biết.

Nếu bạn muốn loại bỏ trứng giun thì nên rửa rau dưới dòng nước chảy từng cọng rau, dùng tay miết nhẹ trên lá, thân. Bắp cải thì bạn nên tách ra rửa từng lá, đừng nhìn chúng cuộn lại và trắng như vậy mà không có trứng giun bám vào. Bạn cũng không nên quá mua nhiều rau về rửa sạch rồi đem trữ trong tủ lạnh. Muốn giữ được vitamin thì bạn nên rửa rau nguyên cọng, nguyên lá.

Nên rửa rau dưới dòng nước chảy từng cọng rau, dùng tay miết nhẹ trên lá, thân - Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy rằng, rau đã rửa sạch và cất trong tủ lạnh cũng rất mau hỏng, còn nếu để bên ngoài một ngày thì lượng vitamin C sẽ mất đi 26%; vitamin hao hụt khi rửa mất 1% nhưng cắt nhỏ rau để lâu sẽ mất 14%.

Khi luộc rau, bạn nên cho vào một chút muối rồi đun lửa lớn cho đến khi nước sôi sùng sục mới bỏ rau vào rồi đậy nắp kín. Theo các nghiên cứu, muối có tác dụng giữ được màu xanh của rau, đậy nắp khi luộc rau chỉ hao 15% vitamin, mở nắp sẽ hao mất 32%. Khi luộc bạn đảo một lần nhanh tay rồi vớt ra, ăn rau khi còn hơi sống vừa ngon vừa còn nhiều chất dinh dưỡng.

Ăn rau khi còn hơi sống vừa ngon vừa còn nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có thói quen khi luộc rau thường mở vung với lý luận như vậy rau sẽ giúp rau xanh hơn. Nhưng kết quả nghiên cứu lại ra rằng, khi cho rau vào nước lạnh thì vitamin bị hao 42%, luộc rau mở vung sẽ hao thêm 32%, kể như rau chỉ còn lại chất xơ.

Bạn cũng không nên luộc nhừ rau vì sẽ mất vitamin. Những loại rau như bông cải xanh thì tốt nhất là nên hấp và ăn tái. Nấu canh rau cũng chờ nước sôi thì mới cắt và bỏ rau vào.

Ăn cải thìa có giảm cân không?

Cải thìa chứa hàm lượng calo rất thấp, chỉ có 16 calo trong 100g cải thìa. Bên cạnh đó, cải thìa còn chứa nhiều vitamin, chất xơ, các khoáng chất và ít calo nên sẽ có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy, việc ăn cải thìa sẽ giúp bao tử no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Từ đó sẽ hạn chế việc nạp thức ăn vào cơ thể và giúp cho việc giảm cân đạt hiệu quả tốt nhất.

Ăn cải thìa sẽ giúp bao tử no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, đối với câu hỏi ăn vải thìa có giảm cân không thì câu trả lời là có. Vì vậy, các chuyên gia khuyên dinh dưỡng khuyên các bạn đang trong quá trình giảm cân thì nên bổ sung cải thìa vào thực đơn hàng ngày với đa dạng cách chế biến như cải thìa xào nấm đông cô thịt cua hay cải thìa luộc để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Lưu ý khi ăn cải thìa giảm cân

Tuy rất tốt cho việc giảm cân và đem lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, như bạn cũng cần lưu ý một số điều sau khi ăn cải thìa:

Cần cẩn thận trong việc sơ chế, bởi rau cải thối hay bị hỏng sẽ dẫn tới tình trạng người dùng bị chóng mặt, hôn mê, đau đầu.

Rửa sạch rau rồi đem ngâm với nước muối pha loãng để diệt vi khuẩn và loại bỏ ký sinh trùng trước khi ăn.

Không nên luộc rau quá lâu cũng không mở vung khi nấu để tránh lượng vitamin C trong rau bị mất đi. Khi xào rau nên để lửa to để thời gian nấu nhanh mà vẫn giữ được độ tươi, giòn ngon của rau.

Lưu ý khi ăn cải thìa giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Trong cải thìa chứa enzyme myrosinase có khả năng cản trở tuyến giáp bằng cách ngăn cơ thể hấp thụ iốt. Do đó, người bị suy giáp không nên ăn cải thìa.

Không nên ăn rau đã nấu chín và để qua đêm. Vì lúc này các vi khuẩn gây hại sẽ có cơ hội xâm nhập và dễ tạo ra chất gây ung thư dạ dày.

Rau cải thìa có thể không phù hợp với người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị dị ứng.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin về món cải thìa luộc cũng như ăn loại rau này sao cho tốt.