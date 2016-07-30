Cách cúng đầy tháng đơn giản để bé may mắn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời

Đời sống 30/07/2016 17:19

Với một đứa trẻ sơ sinh lễ cúng đầy tháng rất quan trọng, vậy nên là bậc làm cha làm mẹ bạn cần tìm hiểu thật kỹ để tránh phạm phải những sai lầm gây ảnh hưởng đến tương lai của con yêu.

Cách xác định ngày cúng đầy tháng cho bé trai, bé gái

Cách cúng đầy tháng đơn giản để bé may mắn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời - Ảnh 1
Rất nhiều cặp vợ chồng lúng túng không biết cách cúng đày tháng cho bé thế nào cho đúng.

Việc chuẩn bị lễ vật, cách sắp đặt mâm cúng cũng như các nghi thức cúng đầy tháng cho con là một việc rất quan trọng nên bạn cần chuẩn bị chu tất, không được làm qua loa đại khái.

Ngay cả việc tính ngày làm đầy tháng cũng là điều bạn cần tìm hiểu rất kỹ nếu không sẽ tính sai. Chắc hẳn bạn nghĩ đơn giản rằng cúng đầy tháng thì chỉ cần đếm từ ngày bé sinh cho đến khi bé tròn 30 ngày tuổi, nhưng đây là cách tính không chính xác.

Việc xác định ngày đầy tháng phụ thuộc vào giới tính của bé. Ông bà ta có câu “gái lùi 2, trai lùi 1” khi nói về cách tính ngày cúng đầy tháng cho bé, thế nên  nếu bé nhà bạn là bé gái thì sẽ cúng sớm 2 ngày, nếu là bé trai thì sớm hơn 1 ngày.

Cụ thể, nếu con bạn sinh ngày 3-2 nhưng nếu là bé gái thì  bạn sẽ cúng đầy tháng cho bé vào ngày 1-2, bé trai sẽ là ngày 2-2.

Mâm cúng đầy tháng đúng chuẩn:

Cách cúng đầy tháng đơn giản để bé may mắn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời - Ảnh 2
Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, tuy nhiên có một số món nhất định phải có trên mâm cúng.

Không đơn giản như cúng rằm hay giỗ chạp, cúng đầy tháng được xem là ngày cúng ra mắt đứa trẻ trước 12 bà mụ. Cầu mong 12 bà mụ trông nom  và phù hộ cho đứa bé luôn bình an, khỏe mạnh. Ngoài ra theo quan niệm dân gian, đây cũng là dịp để cúng Đức ông và 3 Đức Thầy những người lo việc dạy dỗ đứa trẻ nên người.

Mâm cúng bao gồm những gì?

Mâm cúng 12 bà mụ:

- 3 đĩa xôi gấc

- 3 thố chè trôi nước lớn

- 12 chén chè trôi nước nhỏ

- Giấy tiền vàng mã

Mâm cúng Đức ông, Đức thầy:

- 1 đĩa xôi lớn

- 12 đĩa xôi nhỏ

- 1 tô cháo trắng lớn

- 12 chén cháo nhỏ

- 1 con vịt luộc được tạo dáng cúng

- 1 đĩa hoa quả

- 1 phần cơm 3 món

Nhất thiết trên mâm cúng không thể thiếu 1 bình hoa tươi, ấm trà, 12 cây hương đèn, 12 ly nước, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo.

Ngoài ra, bạn còn có thể thêm những vật phẩm dâng cúng khác như: 12 đôi hài xanh, 12 bộ váy áo xanh, 12 miếng trầu cánh phượng,...

Bạn bày biện các lễ vật trên lên mâm cúng sao cho cân đối và đẹp mắt là được.

>>> Xem thêm:

- Bài văn khấn và cách cúng đầy tháng chuẩn nhất cho bé trai, bé gái

Văn cúng lễ đầy tháng cho bé:

Sau khi mâm cúng đã được chuẩn bị, bố mẹ hoặc ông bà sẽ là người thực hiện lễ cúng cho bé.

Người xưa quan niệm khi cúng, phải khấn nguyện bằng văn cúng thì “bề trên” mới nhận được thông điệp của người hành lễ.

Nguyên văn văn cúng lễ đầy tháng cho bé:  “Hôm nay, ngày (mùng)… tháng… (âm lịch), ngày cháu (nội hay cháu ngoại…) họ, tên… tròn 1 tháng tuổi, gia đình chúng tôi bày mâm lễ vật này, cung thỉnh thập nhị mụ bà và tam đức ông trước về chứng minh nhận lễ, sau tiếp tục phù trợ cho cháu (tên…) mạnh tay, mạnh chân, mau lớn, hiền, ngoan, phù trợ cho gia đình an vui, hạnh phúc”.

Sau đó, chính người hành lễ sẽ tiến hành nghi thức khai hoa cho bé. Rất đơn giản, hãy đặt bé vào giữa bàn cúng, chủ lễ thắp hương, rót trà xin phép khai hoa. Sau khi cắm hương thì ẵm bé lên, một tay ẵm tay kia cầm một nhánh hoa quơ qua quơ lại miệng bé vừa đọc:

Mở miệng ra cho có bông, có hoa,

Mở miệng ra cho kẻ thương, người nhớ,

Mở miệng ra cho có bạc, có tiền,

Mở miệng ra cho xóm giềng quý mến…”

Đến đây thì nghi thức cúng đầy tháng cho bé đã hoàn tất. Lúc này những người thân trong dòng tộc và các vị khách có thể lì xì “lấy hên” cho bé.

Mách mẹ chăm con trong giai đoạn bé chưa đầy tháng

Mách mẹ chăm con trong giai đoạn bé chưa đầy tháng

Khoảng thời gian bé chưa đầy tháng rất cần được mẹ bao bọc, quan tâm. Chính vì vậy, các bà mẹ cần đặc biệt lưu ý trong thói quen chăm sóc để đảm bảo bé luôn mạnh khoẻ và thoải mái.

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