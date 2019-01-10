Cách cắm hoa bàn thờ gia tiên ngày cưới chuẩn phong tục người Việt

Đời sống 10/01/2019 15:02

Cắm hoa bàn thờ gia tiên là một trong những khâu quan trọng trong truyền thống cưới hỏi của người Việt. Đây được xem là nghi thức gia đình trình báo với tổ tiên về hôn lễ của con cháu trong nhà.

Trong đám cưới của người Việt, việc trang trí bàn thờ gia tiên là vô cùng linh thiêng nên cần được chú trọng. Chính vì vậy, khi cắm hoa bàn thờ gia tiên ngày cưới không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải đúng với phong tục lễ nghĩa. Do đó, trong ngày trọng đại của đời mình khi cắm hoa bàn thờ gia tiên, các cặp đôi cần phải lưu ý những điều sau:

Chọn hoa tươi để trang trí bàn thờ gia tiên vào ngày cưới

Nên chọn hoa tươi để trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới
Nên chọn hoa tươi để trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới

Để tiết kiệm chi phí và có thể sử dụng lại nhiều lần sau đó, trong lễ cưới hiện đại ngày nay thường sử dụng hoa giả để trang trí. Tuy nhiên, bàn thờ là nơi thể hiện tấm lòng của người thờ cúng vì vậy việc dùng hoa giả để trang trí là điều không nên. Do đó, đối với hoa để trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới tốt nhất gia chủ nên chuẩn bị hoa tươi để thể hiện sự tôn kính và trang nghiêm trong ngày lễ trọng đại này.

Lựa chọn màu sắc trang nhã để trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới

Trong ngày cưới các cặp đôi nên lựa chọn các loại hoa có màu sắc trang nhã để trang trí bàn thờ gia tiên và nhà cửa tạo nên một tổng thể thống nhất, trông đẹp mắt hơn. Tùy theo mỗi mùa trong năm để lựa chọn loại hoa cho phù hợp. Các cặp đôi nên chọn những những loại hoa có màu sắc như là vàng, đỏ, hồng để mang lại không gian tươi tắn và trang nghiêm. Hạn chế dùng hoa màu trắng và màu tím vì chúng gợi không khí tang tóc và buồn bã.

Tùy theo phong tục của từng vùng miền, sẽ có một số loại hoa cấm kị mà các cặp đôi không nên chọn để trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới như:

Hạn chế chọn hoa màu trắng để trang trí bàn thờ gia tiên
Hạn chế chọn hoa màu trắng để trang trí bàn thờ gia tiên

+ Hoa dâm bụt: Dù có màu sắc sặc sỡ và đẹp nhưng người Việt cho rằng khi chưng loại hoa này sẽ thể hiện sự thiếu đứng đắn.

+ Hoa lài: Người ta không sử dụng loại hoa này để trang trí trong đám cưới vì có câu tục ngữ có “hoa lài cắm bãi cứt trâu”, nó mang ý nghĩa tiêu cực trong đám cưới, nên ngày lễ kết đôi, loại hoa này không nên chọn.

+ Hoa cúc vạn thọ: Trong tiếng Hy lạp cổ, loài hoa này có nghĩa là “bông hoa của người chết” nên thường sử dụng trong lễ tang, không nên dùng trong lễ cưới.

+ Hoa lily trắng: Loại hoa này có hàm ý chia buồn, vì theo quan niệm của người Nam bộ chữ Ly của hoa mang ý nghĩa chia ly. Do đó, loại hoa này cũng không nên dùng trong việc trang trí bàn thờ gia tiên.

Trang trí bàn thờ gia tiên ngày cưới phải đối xứng

Hoa cưới trên bàn thờ gia tiên thường lúc nào cũng phải cắm hai bình đối xứng hai bên, để vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa cho sự kết hợp của cô dâu và chú rể. Bên cạnh đó, số lượng hoa trong mỗi bình cũng phải là số chẵn, để có đôi có cặp, xứng đôi vừa lứa.

Cắm hoa bàn thờ gia tiên cần phải đối xứng
Cắm hoa bàn thờ gia tiên cần phải đối xứng

Chính vì vậy, khi cắm hoa bàn thờ gia tiên, các cặp đôi nên ghi nhớ một số mẹo nhỏ sau đây:

+ Chọn hoa cuống còn tươi để cắm, cho thêm viên aspirin nghiền vào nước ngâm hoa để hoa lâu tàn.

+ Cuống hoa không nên tỉa quá tay, cần chừa lại một ít lá tươi để tạo độ hài hòa khi cắm vào bình.

Tưởng chừng như việc cắm hoa bàn thờ ngày cưới đơn giản, nhưng thực chất lại khá phức tạp. Vì vậy, để có một lễ cưới trọn vẹn, đầy đủ và đẹp mắt nhất thì các bạn hãy nhớ kỹ những lưu ý trên nhé!

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