Bỏ túi những bí kíp giúp nhà cửa luôn thơm mát trong ngày Tết mà không cần nước hoa xịt phòng

Ngày nay, do xã hội ngày càng hiện đại, khoa học phát triển nên hầu như chúng ta thường dùng những loại hóa chất trên thị trường để làm sạch hay khử mùi ngôi nhà trong những dịp quan trọng mà quên mất những nguyên liệu thiên nhiên vừa an toàn lại tốt cho sức khỏe mà chúng ta có sẵn trong nhà bếp. Dưới đây, là một số phương pháp khử mùi hiệu quả được áp dụng nhiều trong dân gian mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Giấm trắng luôn là lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ trong t? vi ệc khử mùi và tẩy trắng. Do thành phần chủ yếu của giấm trắng là axit axetic, nên nó có khả năng diệt khuẩn và hút ẩm rất cao. Do đó, muốn khử sạch mùi khói thuốc hay bia rượu trong phòng khách vào những ngày Tết thì ở mỗi góc của căn phòng hãy đặt một bát giấm.

Một điều cần lưu ý khi dùng giấm để khử mùi trong nhà đó chính là phải đặt chúng ở xa tầm tay của trẻ em. Mặc dù giấm là một trong những loại gia vị phổ biến, thường được dùng trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, vì trong thành phần của nó có chứa axit nên khi nuốt vào bụng một lượng lớn sẽ ảnh hưởng đến bao tử đặc biệt là trẻ em.

Dùng bã cà phê khử mùi

Thông thường, sau khi pha cà phê chúng ta thường bỏ đi bã cà phê mà không hề hay biết mình đang lãng phí một loại chất khử mùi từ thiên nhiên vô cùng hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, những hoạt chất có trong cà phê có khả năng giải phóng khí metan – một trong những chất gây hiệu ứng nhà kính hàng đầu. Do đó, cà phê có thể khử hầu hết các loại mùi xuất hiện trong nhà bạn ngày Tết như: khói thuốc, mùi thức ăn, mùi rượu bia, mùi mồ hôi,…

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt một dĩa nhỏ bã cà phê ở góc phòng nó không chỉ giúp bạn khử mùi hôi hiệu quả, mà còn mang đến cho căn phòng một hương thơm tự nhiên nhè nhẹ giúp tâm trạng được thư giãn rất nhiều.

Đặt vỏ cam, quýt trong phòng

Sau khi ăn cam, quýt hay bưởi bạn chớ vội vứt vỏ hay lá của chúng đi. Vì những loại trái cây này có khả năng khử mùi và tạo hương thơm rất tốt. Bạn có thể tận dụng chúng bằng cách bỏ vỏ, lá của chúng đun sôi với nước ấm rồi đặt chúng ở những nơi có mùi khó chịu trong nhà. Đối với những gia đình có điều kiện, thường xuyên sử dụng máy hút bụi để dọn dẹp nhà cửa, chúng ta có thể bỏ vỏ cam, quýt hay bưởi vào trong túi hút bụi và sử dụng chúng để hút bụi hàng ngày, sau vài lần áp dụng bạn sẽ phải bất ngờ với kết quả mà phương pháp này mang lại.