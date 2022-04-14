Bỏ túi ngay “bí kíp” lựa chọn máy lọc không khí cho gia đình

Giống như các thiết bị điện gia dụng khác trong nhà, khi chọn mua máy lọc không khí bạn cần lưu tâm đến yếu tố liệu lưu lượng gió của máy có phù hợp với diện tích căn phòng bạn đang ở hay không. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm sạch không khí của máy. Một lưu ý nhỏ bạn có thể áp dụng khi chọn mua máy lọc không khí là việc sử dụng máy có diện tích bao phủ lớn hơn diện tích phòng sẽ mang lại hiệu quả làm sạch không khí tối ưu hơn.

Ví dụ nếu diện tích phòng của bạn ở mức vừa phải (25 – 30m2), bạn nên lựa chọn một chiếc máy lọc không khí có diện tích bao phủ lớn hơn mức này. Máy lọc không khí dòng 1000 AC1715/20 mới ra mắt của Philips sẽ là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Mức giá của chiếc máy này chỉ ở tầm trung nhưng hiệu quả bao phủ không gian lên đến 78m2 thì không thể đùa được. Đây là điểm vượt trội mà hiếm có sản phẩm cùng loại nào trên thị trường trong cùng tầm giá sở hữu được.

Công nghệ màng lọc phải đảm bảo bạn được bảo vệ tối đa khỏi các tác nhân gây hại

Đất chật người đông, các hoạt động hàng ngày tại thành thị chủ yếu diễn ra trong những không gian kín như trong nhà, văn phòng, trường học… Điều này gián tiếp gây ra việc gia tăng tốc độ bụi mịn và vi khuẩn phát tán vào không khí, trở thành yếu tố gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi. Vì vậy công nghệ màng lọc là một yếu tố quan trọng bạn cần lưu tâm khi lựa chọn máy lọc không khí.

Điển hình như Công nghệ NanoProtect HEPA và Công nghệ VitaShield của máy lọc không khí dòng 1000 AC1715/20 mới ra mắt của Philips. Bộ lọc 3 lớp của chiếc máy này đảm bảo bảo vệ bạn tối đa khỏi vi khuẩn; vi-rút và giọt khí dung 99,9%, phấn hoa, bụi mịn PM2.5, lông thú cưng, khói nhà bếp và khí độc hại. Đặc biệt còn lọc được các hạt cỡ nhỏ 0,003 micron (nhỏ hơn các loại vi-rút nhỏ nhất được biết tới). Đây lại là một điểm độc đáo nữa mà tính đến thời điểm hiện tại, gần như chỉ có máy lọc không khí dòng 1000 AC1715/20 của Philips mới có khả năng giải quyết tối ưu.

CARD – Thước đo tốc độ của máy lọc không khí

Tương tự các thiết bị điện gia dụng khác trong nhà, máy lọc không khí cũng có những chỉ số mà bạn cần phải nắm vững để đưa ra quyết định mua hàng chính xác. CARD (Clean air delivery rate) là một trong các chỉ số quan trọng đó. Đây được xem là thước đo tốc độ làm sạch của máy lọc không khí. CARD càng cao, bộ lọc có khả năng lọc không khí càng nhanh và tỉ lệ phân tán không khí siêu sạch đến mọi ngóc ngách trong nhà càng hiệu quả.

Hiện nay trên thị trường, máy lọc không khí Philips dòng 1000 AC1715/20 đang là chiếc máy sở hữu chỉ số CARD thuộc top cao nhất trong cùng một phân khúc giá. Chiếc máy lọc này không chỉ có khả năng làm sạch không khí nhanh chóng, lọc sạch 20 m² chỉ trong 10 phút mà còn có khả năng cung cấp không khí sạch lên CADR 300 m3/giờ.

Lựa chọn các tính năng đi kèm phù hợp với nhu cầu sử dụng

Sau khi đã cân nhắc và lựa chọn xong loại màng lọc, diện tích bao phủ và CARD, đây là lúc bạn có thể tham khảo thêm các tính năng công nghệ phụ trợ đi kèm.

Tuy không phải là yếu tố tiên quyết, nhưng các tính năng này sẽ giúp bạn có được một trải nghiệm sử dụng sản phẩm hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Nếu là một tín đồ yêu bếp nghiện nhà, mê đồ công nghệ chính hiệu, bạn sẽ dễ dàng “xiêu lòng” trước các tính năng hấp dẫn của máy lọc không khí Philips dòng 1000 AC1715/20. Bên cạnh thiết kế tinh tế, sang trọng, đặt đâu cũng khiến ngôi nhà trở nên bừng sáng thì chiếc máy này còn được trang bị cảm biến AeraSense làm sạch chuyên nghiệp, có chế độ tự động và 4 cài đặt tốc độ. Ngoài ra máy còn có Kết nối app Clean Home+ giúp bạn dễ dàng điều khiển từ bất cứ đâu và báo chất lượng không khí theo thời gian thực. Thêm một tính năng hay ho nữa của AC1715/20 dành cho những người thường xuyên bận rộn là đèn báo thay thế bộ lọc thông minh. Máy sẽ tính toán chính xác tuổi thọ của bộ lọc dựa trên mức độ ô nhiễm và thời gian hoạt động rồi thông báo cho bạn khi nào cần thay thế bộ lọc.

Có thể nói máy lọc không khí dòng 1000 AC1715/20 là một gợi ý hoàn hảo, cung cấp giải pháp lọc không khí và bảo vệ sức khỏe tối ưu cho gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi. Mỗi ngày sẽ có thêm nhiều niềm vui mới nếu bạn chăm chút cho gia đình ngay từ những việc nhỏ. Việc lựa chọn được một sản phẩm thiết yếu giúp cho không gian sống chất lượng hơn chắc chắn sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy yêu tổ ấm của mình hơn rất nhiều lần.