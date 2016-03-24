Bố mẹ nên trang trí phòng con mình theo cách này để giúp trẻ phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần

• Với trẻ mới sinh: Nên chọn nội thất và tường có tông màu nhẹ nhàng, ấm áp. Không nên chọn màu đỏ, các màu sáng chói để trang trí phòng của bé trong vài tháng đầu tiên vì sẽ làm bé có cảm giác bối rối và khó chịu. Bên cạnh đó, mọi thứ trong phòng bé rất dễ bị bẩn qua quá trình sinh hoạt và chăm sóc trẻ , vì vậy, bạn nên thiết kế đồ nội thất trong phòng trẻ thật đơn giản. Ngoài ra, bạn nên dùng thêm các tấm thảm lót sàn nhà.

Dưới đây là những lưu ý khi thiết kế và trang trí cho căn phòng của trẻ.

Ảnh: flickr.com

• Chọn chủ đề phù hợp: Khi trang trí phòng trẻ, bạn cần biết cách tạo chủ đề cho căn phòng, phối hợp màu sắc khéo léo và uyển chuyển để tạo cảm giác thích mắt cho trẻ. Thường thì trẻ sơ sinh không quan tâm nhiều đến các mẫu thiết kế rườm rà. Do đó, bạn chỉ cần thiết kế căn phòng với các chủ đề đơn giản và dễ thương. Hãy chọn những hình ảnh quen thuộc cho bé như xe ô tô, trái cây hay những con vật ngộ nghĩnh…

Ảnh: flickr.com

• Với trẻ lớn tuổi hơn: Thế giới trẻ thơ gắn liền với những sắc màu vui nhộn, chuyện cổ tích thần tiên hay phim khoa học giả tưởng, nên bạn có thể trang trí lên tường những hình ảnh đáng yêu để kích thích thị giác của trẻ. Đó có thể là hình ảnh của hoa cỏ, công chúa, hoàng tử, siêu nhân, thiên nhiên, biển cả, vũ trụ…

Ảnh: flickr.com

• Thiết kế ánh sáng: Ánh sáng là yếu tố quan trọng và cần được chú ý khi thiết kế phòng trẻ. Màu sắc ánh sáng trong phòng nhẹ nhàng, nhưng phải đảm bảo đủ sáng kể cả ngày lẫn đêm. Không được để ánh sáng quá chói chiếu trực tiếp vào mắt của trẻ.

Nếu trẻ lớn thêm vài tuổi, bạn có thể chọn các loại đèn chiếu sáng để đầu giường, nhưng cần bố trí cao, tránh hướng vào mắt trẻ gây chói. Đèn bàn cạnh giường là lựa chọn hoàn hảo để trẻ đọc sách trước khi đi ngủ. Bạn nên chọn đèn ngủ có ánh sáng vừa phải, loại đèn này có thể bố trí treo tường phía đầu giường, giúp trẻ có giấc ngủ sâu hơn. Để tránh trẻ đụng trực tiếp vào bóng đèn, bạn có thể chọn các loại đèn có chụp đèn.

Ảnh: flickr.com