Danh tính các nạn nhân gồm: Trần Nhật N (SN 2015) và Phan Bùi Gia B (SN 2015), cùng trú phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn); anh Ph (đang xác minh).

Theo VietNamNet đưa tin, trưa 20/10, Công an tỉnh Bình Định đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe tải chở gỗ dăm bị lật nghiêng, đè 3 người đi đường tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h16 cùng ngày, xe tải BKS: 77H - 02517 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở gỗ dăm chạy trên đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Khi đến khu vực phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, xe tải bất ngờ lật nghiêng, đè trúng 3 người đi trên 2 xe máy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ. Cảnh sát đã dùng các thiết bị chuyên dụng, nâng thùng xe tải đưa các nạn nhân ra bên ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cả 3 người đã tử vong.

Xe chở gỗ dăm bị lật nghiêng. Ảnh: VietNamNet.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 17 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. Tuy nhiên do lớp dăm tràn xuống đường quá nhiều nên công tác cứu cứu hộ gặp khó khăn.

Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Hiện, Công an TP Quy Nhơn cũng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, cứu nạn cứu hộ. Trong sáng 20.10, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã giao các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

