Biển Đông có nguy cơ xuất hiện thêm 2-3 cơn bão vào tháng 8

Đời sống 01/08/2023 18:43

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (1/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như: Hưng Đạo 2 (Cao Bằng) 59.5mm, Bằng Lũng (Bắc Kạn) 54.4mm, Thu Cúc (Phú Thọ) 63.8mm, Kim Sơn 2 (Hòa Bình) 84.8mm, Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 56mm,…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm nay đến 3/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng giảm hơn với 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa ở những khu vực này chủ yếu tập trung vào chiều và đêm.

Biển Đông có nguy cơ xuất hiện thêm 2-3 cơn bão vào tháng 8 - Ảnh 1
Miền Bắc còn mưa trong 2 ngày tới - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai (2/8), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa giông cũng tập trung vào chiều và đêm.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 3/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Dẫn tin từ báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho hay, trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Do vậy, các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng con người và của cải. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

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