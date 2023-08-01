Biển Đông có nguy cơ xuất hiện thêm 2-3 cơn bão vào tháng 8

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, hôm nay (1/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như: Hưng Đạo 2 (Cao Bằng) 59.5mm, Bằng Lũng (Bắc Kạn) 54.4mm, Thu Cúc (Phú Thọ) 63.8mm, Kim Sơn 2 (Hòa Bình) 84.8mm, Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 56mm,…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm nay đến 3/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng giảm hơn với 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa ở những khu vực này chủ yếu tập trung vào chiều và đêm.

Miền Bắc còn mưa trong 2 ngày tới - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai (2/8), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa giông cũng tập trung vào chiều và đêm.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 3/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Dẫn tin từ báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho hay, trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

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