Ở buổi phỏng vấn trước đó, cầu thủ Duy Mạnh từng tiết lộ trên xe buýt 2 tầng có nhà vệ sinh. Không ngờ Tiến Dũng lại 'bóc mẽ' đồng đội và chia sẻ nhiều điều thú vị quanh lễ diễu hành của đội tuyển U23 Việt Nam.
- Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc
- ‘Rụng tim’ với hình ảnh sao Việt nhuộm đỏ sân bay, lên đường đi cổ vũ U23 Việt Nam
Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. Sau khi trở về, đội tuyển nhận được sự chào đón của người dân nồng nhiệt đến mức khó tin. Hàng chục ngàn người đứng chật kín tuyến đường hơn 30km mà đoàn diễu hành của các cầu thủ đi qua.
Vì số lượng người hâm mộ quá đông, đội tuyển U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện bị kẹt cứng trên xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Di chuyển một quãng đường dài từ Trung Quốc về Việt Nam, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt vào trung tâm thành phố khiến các chàng trai khá mệt. Thấu hiểu được điều đó, bên cạnh lời chúc mừng, nhiều người không quên chuẩn bị đồ ăn cho các cầu thủ lót dạ dọc đường di chuyển.
Mới đây trong một buổi phỏng vấn với báo chí, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ nhiều điều thú vị quanh lễ diễu hành của đội tuyển U23 Việt Nam.
Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh trên xe buýt được giải quyết như thế nào trong suốt 5 tiếng, trung vệ Tiến Dũng đã thật thà tiết lộ:"Trên xe có một chiếc xô lớn và ai có nhu cầu 'giải quyết' sẽ đi vào xô này. Tất nhiên là các cầu thủ cũng phải che chắn cẩn thận để tránh những hình ảnh này bị chụp lại".