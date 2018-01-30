Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. Sau khi trở về, đội tuyển nhận được sự chào đón của người dân nồng nhiệt đến mức khó tin. Hàng chục ngàn người đứng chật kín tuyến đường hơn 30km mà đoàn diễu hành của các cầu thủ đi qua.

Vì số lượng người hâm mộ quá đông, đội tuyển U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện bị kẹt cứng trên xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Di chuyển một quãng đường dài từ Trung Quốc về Việt Nam, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt vào trung tâm thành phố khiến các chàng trai khá mệt. Thấu hiểu được điều đó, bên cạnh lời chúc mừng, nhiều người không quên chuẩn bị đồ ăn cho các cầu thủ lót dạ dọc đường di chuyển.