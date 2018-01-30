Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này

Đời sống 30/01/2018 17:19

Ở buổi phỏng vấn trước đó, cầu thủ Duy Mạnh từng tiết lộ trên xe buýt 2 tầng có nhà vệ sinh. Không ngờ Tiến Dũng lại 'bóc mẽ' đồng đội và chia sẻ nhiều điều thú vị quanh lễ diễu hành của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. Sau khi trở về, đội tuyển nhận được sự chào đón của người dân nồng nhiệt đến mức khó tin. Hàng chục ngàn người đứng chật kín tuyến đường hơn 30km mà đoàn diễu hành của các cầu thủ đi qua. 

Vì số lượng người hâm mộ quá đông, đội tuyển U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện bị kẹt cứng trên xe suốt 5 tiếng đồng hồ. Di chuyển một quãng đường dài từ Trung Quốc về Việt Nam, rồi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt vào trung tâm thành phố khiến các chàng trai khá mệt. Thấu hiểu được điều đó, bên cạnh lời chúc mừng, nhiều người không quên chuẩn bị đồ ăn cho các cầu thủ lót dạ dọc đường di chuyển.

Mới đây trong một buổi phỏng vấn với báo chí, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ nhiều điều thú vị quanh lễ diễu hành của đội tuyển U23 Việt Nam.

Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 1

Bùi Tiến Dũng xuất hiện bảnh bao trong buổi phỏng vấn - Ảnh cắt từ clip

Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 2

Chàng trung vệ còn mang cháu trai theo khiến người hâm mộ thích thú - Ảnh cắt từ clip

Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 3Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 4Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 5

Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh trên xe buýt được giải quyết như thế nào trong suốt 5 tiếng, trung vệ Tiến Dũng đã thật thà tiết lộ:"Trên xe có một chiếc xô lớn và ai có nhu cầu 'giải quyết' sẽ đi vào xô này. Tất nhiên là các cầu thủ cũng phải che chắn cẩn thận để tránh những hình ảnh này bị chụp lại".

Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 6

Ở buổi phỏng vấn trước đó, cầu thủ Duy Mạnh từng tiết lộ trên xe buýt 2 tầng có nhà vệ sinh. Không ngờ Tiến Dũng lại 'bóc mẽ' nhà vệ sinh này thực chất là một chiếc xô lớn - Ảnh cắt từ clip

Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 7
Đội tuyển U23 hạnh phúc trong sự chào đón của người hâm mộ - Internet
Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 8
Các cầu thủ kẹt cứng trên xe buýt suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng lại không có nhà vệ sinh, đây quả thật là trải nghiệm khó quên của những chàng trai U23 - Ảnh: Internet
Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 9
Hình ảnh cuồng nhiệt của cổ động viên để lại ấn tượng trên báo Trung Quốc - Ảnh: Internet
Bị kẹt cứng 5 tiếng trên xe, các cầu thủ U23 giải quyết 'nhu cầu' và chống 'lộ hàng' bằng cách này - Ảnh 10
Người hâm mộ nhuộm đỏ đường phố chào đón U23 Việt Nam trở về - Ảnh: Internet
Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng

Tuyển U23 đồng loạt xuống tóc sau vài ngày về nước, cười 'rớt hàm' khi xem đến ảnh Bùi Tiến Dũng

Sau một chặng đường dài chiến đấu đầy cam go, Bùi Tiến Dũng và loạt cầu thủ U23 Việt Nam đã dành thời gian đi chăm sóc bản thân và tút lại vẻ đẹp trai vốn có.

Xem thêm
Từ khóa:   U23 Việt Nam trở về lễ diễu hành của U23 Việt Nam Xe buýt 2 tầng chở U23 Việt Nam

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng