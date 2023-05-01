Bị chặn đường sang thăm bạn gái sau cuộc nhậu, nam thanh niên chém người tử vong tại chỗ

Đời sống 01/05/2023 13:52

Ngày 1/5, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Nạn nhân là Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30/4, Luân điều khiển xe máy đến nhà ông Nguyễn Văn Được, ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau chơi. Tại đây, Luân gặp Nguyễn Anh Đức (37 tuổi, ngụ cùng xã) đang nhậu với ông Được. Sau đó cả ba ngồi nhậu chung.

Bị chặn đường sang thăm bạn gái sau cuộc nhậu, nam thanh niên chém người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Uống được vài ly, Đức và Luân đứng dậy đi về. Đức chạy xe máy đến nhà bạn gái ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, Luân cũng điều khiển xe chạy theo.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khi đến gần nhà bạn gái Đức, anh Luân chạy vượt lên, chặn đầu xe của Đức nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Đức chạy xe về nhà lấy một con dao rựa dài, sau đó quay lại tìm anh Luân để trả thù.

Bị chặn đường sang thăm bạn gái sau cuộc nhậu, nam thanh niên chém người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Công an tiến hành kiểm tra hiện trường xảy ra án mạng đau lòng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM 

Khoảng 22h30, Đức điều khiển xe máy mang theo con dao đến khu vực thôn Đăk Xuyên. Khi thấy anh Luân, Đức liền xông lên dùng dao chém thẳng vào mặt khiến anh này ngã ngửa ra đường, tử vong tại chỗ.

Đối tượng gây án xong đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Công an đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng.

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