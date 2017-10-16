Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn

Đời sống 16/10/2017 14:52

Mới đây, sự kiện bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg ở Vĩnh Phúc thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là số cân nặng kỷ lục của trẻ sơ sinh trên thế giới.

Bé trai sơ sinh nặng 7,1kg ở Vĩnh Phúc

Mới đây, ngày 14/10/2017, tại Bệnh viện huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), sản phụ Nguyễn Kim Liên đã hạ sinh bé trai có cân nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ.

Ngay sau đó, cả mẹ và bé đã được đưa đến phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 1
Hình ảnh của bé trai sơ sinh nặng 7,1 kg gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây - Ảnh: Internet

Trao đổi với PV Vietnamnet, anh Trần Văn Quân, chồng của sản phụ Liên cho biết: “Sáng ngày 14/10, vợ tôi có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ nên gia đình đã đưa vào Bệnh viện huyện Vĩnh Tường chờ sinh.

Sau khi vợ tôi sinh con trai nặng đến 7,1kg, bác sĩ đã chụp ảnh cháu và đăng lên mạng xã hội. Hiện tại, 2 mẹ con vẫn đang trong phòng cách ly, gia đình chưa được gặp”.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 2
Trường hợp này đã phá vỡ kỷ lục của bé gái sơ sinh nặng 7 kg ở Gia Lai vào năm 2008 - Ảnh: Internet

Đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Tường cho biết bệnh viện từng đỡ đẻ cho nhiều thai to, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có trường hợp bé sơ sinh có số cân nặng hơn 7kg, tương đương với trọng lượng của đứa trẻ 4 tháng tuổi.

Sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, không phát hiện bệnh lý bất thường, vị bác sĩ này thông tin thêm. 

Bé gái sơ sinh 7 kg ở Gia Lai

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 9/10/2008, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Hà Thị Nga trú tại xã Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai). Đứa trẻ chào đời là một bé gái có cân nặng 7kg.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 3
Hình ảnh bé gái sơ sinh nặng 7 kg ở Gia Lai - Ảnh: Internet

Theo đó, trước khi lên bàn mổ, chị Nga nặng gần 90kg, tăng 26kg so với trước khi mang thai. Chị Nga cho biết trong suốt thai kỳ, chị chỉ ăn một quả trứng ngỗng, ăn nhiều nhất là cá chép. Sau ca mổ, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định và hồi phục tốt.

Bé gái nặng 6,5 kg ở Đà Nẵng

Ngày 26/11/2006, bé Trần Ngọc Bảo Uyên chào đời với cân nặng kỷ lục 6,5 kg. Đến lúc 11 tháng tuổi, bé Uyên đã rất hoạt bát, lanh lợi và mọc được 4 răng. Thời điểm này, bé nặng 11 kg, có chiều cao 86 cm và bắt đầu đi vững. Khi tròn 1 tuổi, cô bé đã nói rõ thành tiếng.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 4
Hình ảnh bé Trần Ngọc Bảo Uyên tròn 1 tuổi - Ảnh: Internet

Bé trai nặng 6,5 kg ở Quảng Nam

Ngày 17/9/2017, thai phụ Trần Thị Bông (38 tuổi) nặng 102 kg nhập viện trong tình trạng đau bụng và có dấu hiệu sắp sinh. 

Chiều tối cùng ngày, sau khi sức khỏe của sản phụ đã ổn định, các bác sĩ tiến hành mổ và giúp bé trai nặng 6,5 kg chào đời an toàn.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 5
Bé trai nặng 6,5 kg chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở Quảng Nam - Ảnh: Internet

Bé sơ sinh nặng 18 kg ở Úc

Năm 2015, thế giới ghi nhận thêm một trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng khủng nữa là con của một sản phụ người Úc. Khi chào đời, em bé này có cân nặng là 40 pound, tương đương 18 kg, cân nặng của bé 6 tuổi được sinh tại Bệnh viện King Edward Memorial (Ấn Độ).

Đây là trường hợp phá vỡ kỷ lục trẻ sơ sinh nặng nhất thế giới trong suốt 180 năm qua.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 6
Cậu bé vừa sinh có kích thước, trọng lượng tương đương với đứa trẻ 6 tuổi - Ảnh: Internet

Bé sơ sinh nặng nhất Indonesia với 8,7 kg

Ngày 21/9/2009, bé sơ sinh Akbar chào đời với cân nặng 8,7kg bằng phương pháp sinh thường. Đây là trường hợp bé sơ sinh có cân nặng cao nhất Indonesia.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 7
Cậu bé Akbar chào đời với cân nặng 8,7 kg - Ảnh: Internet

Bé sơ sinh nặng nhất nước Mỹ với 7,28 kg

Năm 2011, JaMichael chào đời với cân nặng 7,28 kg, xác lập kỷ lục bé sơ sinh nặng nhất nước Mỹ.

Lúc chào đời, JaMichael cao 0,6 m, vòng đầu 38 cm, vòng ngực 43 cm, tương đương với kích cỡ của đứa trẻ 6 tháng tuổi.

Bé trai sơ sinh 7,1 kg nặng nhất Việt Nam: Đó chưa phải là kỷ lục, nhìn qua những trường hợp này sẽ còn sửng sốt hơn - Ảnh 8
Hình ảnh JaMichael với kích cỡ vượt trội so với đứa trẻ bên cạnh - Ảnh: Internet

Bố bé trai chào đời nặng kỷ lục 7,1kg: “Lúc đầu tôi không tin, phải mang con đi cân lại”

Bố bé trai chào đời nặng kỷ lục 7,1kg: “Lúc đầu tôi không tin, phải mang con đi cân lại”

Anh Quân cho biết khi bác sĩ thông báo con trai anh nặng 7,1kg, anh không tin và cùng mẹ vợ mang con đi cân lại.

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