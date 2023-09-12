Bắt tạm giam nữ chủ hụi U60 lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Đời sống 12/09/2023 15:25

Lưu Thị Tiến (57 tuổi, ở Bắc Giang) tổ chức hàng chục dây hụi rồi thu gần 9 tỷ đồng của hơn 100 người sau đó bỏ trốn vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Lưu Thị Tiến (57 tuổi, trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo đó, lợi dụng uy tín của bản thân trong việc đã đứng ra tổ chức chơi “phường” trong nhiều năm, bà Tiến đã tổ chức 19 dây “phường”, mỗi dây có khoảng từ 21-24 người tham gia với số tiền phải đóng là 5 triệu đồng/người/tháng.

Số tiền thu được từ các dây “phường”, bà Tiến sử dụng một phần để chi trả cho người chơi, còn lại để chi tiêu cá nhân. Đến cuối tháng 12/2022, do không còn khả năng chi trả, bà Tiến bỏ trốn khỏi địa phương.

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Đối tượng Lưu Thị Tiến chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định, với thủ đoạn kể trên, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Tiến đã lừa đảo hơn 100 người dân trên địa bàn TP.Bắc Giang, chiếm đoạt tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị ai là bị hại của Tiến đến trụ sở PC02 Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo, hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hồng Tư theo số điện thoại 0984572269 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo PC02 Công an tỉnh Bắc Giang, hình thức chơi "phường" mang nhiều rủi ro, hệ lụy và có thể biến tướng thành hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…

Do vậy, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư, tiết kiệm khác phù hợp và an toàn, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

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