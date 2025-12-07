Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Đời sống 07/12/2025 09:12

Chỉ sau vài giờ gây án, kẻ trộm túi xách của hoa hậu Mexico đã bị công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt - Ảnh 1
Bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo điều tra ban đầu của công an, rạng sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle, hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt.

Trong túi xách có nhiều tài sản có giá trị gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác…

Theo thông tin báo Lao Động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ truy xét, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Hoa hậu Mexico là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh). Thái là diễn viên tham gia sự kiện.

Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho Hoa hậu Mexico.

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt - Ảnh 2
Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Việt Nam. Ảnh: Báo Lao Động. 

Nhận lại tài sản của mình, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Việt Nam.

Chỉ trong thời gian ngắn, giúp cô cảm thấy rất an tâm và cảm kích tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nói riêng và công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Trong ngày 6/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle. Nhận lại  tài sản, hoa hậu gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nói riêng và Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung.

