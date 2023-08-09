Bất ngờ trước gia thế "khủng" cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh'

Trước đó mạng xã hội "nóng" rầm rầm trước những hình ảnh cô dâu 'xinh như Hoa hậu' ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trong hình cô dâu xinh xắn diện váy cưới được thiết kế riêng, trang điểm kỹ càng đứng giữa dàn khách mời khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ.

Được biết cô dâu đang gây sốt mạng xã hội những ngày gần đây có cái tên khá đặc biệt: Biện Di (SN 1996). Chú rể sánh vai cùng Biện Di là anh Trung Thiết (SN 1995, cùng quê Đồng Tháp). Cả hai vợ chồng Biện Di - Trung Thiết đang làm trong công ty kinh doanh của gia đình. Không chỉ xinh đẹp mà sở hữu chiều cao ấn tượng, cùng với đó là cơ ngơi hoành tráng. Để đầu tư cho đám cưới, cô dâu cũng chuẩn bị nhiều bộ váy cưới cầu kỳ, có giá trị được ước tính khoảng 200 triệu đồng.