Bất ngờ trước gia thế "khủng" cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh'

Đời sống 09/08/2023 12:57

Năm 2021, cặp đôi đã đính hôn, hiện tại cả 2 đã có một cô con gái đầu lòng xinh đẹp, ngoan ngoãn.

Trước đó mạng xã hội "nóng" rầm rầm trước những hình ảnh cô dâu 'xinh như Hoa hậu' ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trong hình cô dâu xinh xắn diện váy cưới được thiết kế riêng, trang điểm kỹ càng đứng giữa dàn khách mời khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ. 

Được biết cô dâu đang gây sốt mạng xã hội những ngày gần đây có cái tên khá đặc biệt: Biện Di (SN 1996). Chú rể sánh vai cùng Biện Di là anh Trung Thiết (SN 1995, cùng quê Đồng Tháp). Cả hai vợ chồng Biện Di - Trung Thiết đang làm trong công ty kinh doanh của gia đình. Không chỉ xinh đẹp mà sở hữu chiều cao ấn tượng, cùng với đó là cơ ngơi hoành tráng. Để đầu tư cho đám cưới, cô dâu cũng chuẩn bị nhiều bộ váy cưới cầu kỳ, có giá trị được ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Trước khi đám cưới hoành tráng với quy mô gần 2000 khách mời diễn ra, cặp đôi đã có 7 năm yêu nhau, kể từ thuở đại học. 

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 1

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 2

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 3

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 4

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 5

Trước đó, mạng xã hội cũng từng 'dậy sóng' trước đám cưới của cô dâu đeo vàng trĩu cổ, kín tay. Được biết nhân vật chính của khoảnh khắc này là cô dâu Ngô Thị Hồng Hiếu (sinh năm 1998) và chú rể Dương Thế Anh (sinh năm 1994), cả hai đều đến từ Lạng Sơn.

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 6

Bất ngờ trước gia thế 'khủng' cùng câu chuyện tình yêu 7 năm cực ngọt ngào của cô 'dâu xinh như Hoa hậu' và 'đám cưới to nhất nhì Cao Lãnh' - Ảnh 7

Nhan sắc xinh đẹp kiêu sa cùng đồ trang sức khủng của cô dâu trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

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Ngỡ ngàng chuyện cô dâu 41 tuổi cưới chú rể 16 tuổi, mẹ chồng còn là bạn thân của con dâu

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