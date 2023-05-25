Bất ngờ trước danh tính của người bán thiếu nữ 14 tuổi sang Campuchia

Đời sống 25/05/2023 12:21

Vì tin vào lời quảng bá "việc nhẹ, lương cao", một bé gái 14 tuổi tại Đắk Lắk đã liên hệ xin việc và bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Campuchia.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 24/5/2023, bị cáo Vi Hoàng Lâm (17 tuổi, ngụ xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bị TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Kết thúc phiên xét xử, Lâm bị phạt 11 năm tù.

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Bị cáo Vi Hoàng Lâm (17 tuổi, ngụ xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - Ảnh: báo Dân Trí

Cụ thể, đầu tháng 7/2022, sau khi thấy bài đăng tuyển người làm "Việc nhẹ, lương cao" của Lâm, em L. (14 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhắn tin xin Lâm thông tin việc làm và bị Lâm tư vấn, dụ dỗ.

Sau màn dụ dỗ trót lọt, ngày 7/7/2022, Lâm dẫn cháu L. đón xe khách từ Đắk Lắk đến TPHCM. Tại đây, một đối tượng tên Yến đã cho người đón cháu gái, đưa vượt biên sang Campuchia. Khi đến Campuchia, cháu L. mới biết bản thân mình bị bán vào một công ty của người Trung Quốc.

Trong thời gian này, cháu L. tìm cách liên hệ gia đình báo người thân lo tiền chuộc thân với giá 100 triệu đồng. Ngày 17/7/2022, L. được Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu, đưa về Việt Nam. Ngay lập tức, công an đã truy bắt đối tượng Lâm. 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Lâm từng bị lừa bán vào công ty của người Trung Quốc làm chủ ở Camphuchia hồi tháng 7 năm 2021. Sau đó, Lâm tự chuộc mình với số tiền 4.000 USD. Tuy nhiên, đối tượng này không về nhà mà ở lại Campuchia lao động bất hợp pháp.

Bất ngờ trước danh tính của người bán thiếu nữ 14 tuổi sang Campuchia - Ảnh 2
Lâm từng bị lừa bán vào công ty của người Trung Quốc - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Tại đây, Lâm quen Yến 26 tuổi, ngụ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai chuyên tuyển dụng người cho các công ty, quán Bar tại Campuchia. Hai đối tượng này đã lên kế hoạch đăng tuyển người làm "Việc nhẹ, lương cao" lên Facebook để bán sang Campuchia. 

Với mỗi phi vụ thành công, Yến sẽ trả thù lao cho Lâm là 1.000 USD (khoảng hơn 22 triệu đồng). Lâm đã đồng ý với Yến.

Tại phiên tòa xét xử, Lâm bị phạt 11 năm tù, Sầm Thị Hải Yến đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục truy bắt để xử lý. 

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