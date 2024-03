Bắt khẩn cấp kẻ 2 lần đổ xăng đốt nhà “con nợ’’ làm cháy và hư hỏng nhiều tài sản có giá trị

Theo VTC News đưa tin, ngày 28/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tiên Lữ bắt khẩn cấp Vũ Thế Chung (SN 1986, ở tại thôn An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên).

Theo báo Giao Thông đưa tin, Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lữ, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng, tài liệu có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do thời điểm thực hiện hành vi phóng hỏa diễn ra vào ban đêm, không có người đi lại, đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, điều khiển phương tiện không có biển kiểm soát, di chuyển qua nhiều địa điểm. Nhưng với tinh thần quyết tâm truy tìm đối tượng, đến 20h ngày 26/3, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Vũ Thế Chung (SN 1986, trú tại thôn An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên), hiện đang sống cùng bạn gái tại thôn Lệ Thủy (xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Chung, thu giữ một xe điện, một áo khoác, một mũ bảo hiểm, một con dao nhọn. Đây là các vật dụng mà đối tượng khai nhận đã mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Chung về hành vi hủy hoại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T vay tiền của Chung nhưng không trả nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh T vào ngày 25/3 và 19/1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.