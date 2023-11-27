Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô-tô và xe mô-tô ở Đắk Lắk làm 2 người phụ nữ đi xe mô-tô tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối 26/11, thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm 2 người tử vong tại chỗ.

Đầu xe máy bể nát, nằm dưới gầm xe tải - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào khoảng 18h30 cùng ngày, chị N.T.L. (SN 1997, trú tại thôn 15, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) điều khiển xe máy mang BKS 47S1-181.88 chở theo chị Đ.T.L. (SN 1973, trú cùng thôn), lưu thông trên đường Tỉnh lộ 1, theo hướng từ trung tâm huyện Buôn Đôn đi TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe đi đến Km16, trên Tỉnh lộ 1 thuộc địa bàn thôn 14, xã Tân Hòa đã bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang BKS 47C-050.73 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cú va chạm mạnh khiến chị N.T.L. và chị Đ.T.L. ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy chui vào gầm đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an Huyện Buôn Đôn đã có mặt phối kết hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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