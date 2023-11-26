Bàng hoàng chồng tẩm xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng ở Đắk Lắk

Lực lượng chức năng tại Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ đang mang bầu 33 tuần.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 26/11, một lãnh đạo xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc người phụ nữ đang mang thai trên địa bàn bị đốt bằng xăng, bỏng nặng.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vào chiều 23.11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P.O. (21 tuổi, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) trong tình trạng bị bỏng xăng độ I,II,III và đang mang thai tháng thứ 8.

Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột) cấp cứu và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi thai phụ Đ.T.P.O bị đốt bằng xăng nằm điều trị trước khi chuyển về TPHCM - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại thời điểm nhập viện, mẹ của bệnh nhân O. tiết lộ, bệnh nhân bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều ngày 22/11. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cấp cứu và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kiểm tra, thai phụ O. bị bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thai phụ đã được chuyển xuống TPHCM tiếp tục điều trị thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-chong-tam-xang-ot-vo-ang-mang-thai-8-thang-o-ak-lak-633389.html