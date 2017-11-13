7 mẩu truyện cười về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hài "cực đã"

Nhân ngày Hiến chương nhà giáo, hãy cùng đọc những mẩu truyện cười thú vị về đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới đây nhắc. Chắc chắn, chúng sẽ mang lại cho thầy cô và bạn những khoảnh khắc thư giãn thoải mái nhất.

- Có phải là Sally học không tốt phải không thưa cô?

- Không phải đâu thưa anh, Sally là một đứa trẻ thông minh, con bé học rất tốt, đạt toàn điểm A.

- Vậy con bé có điều gì chưa ngoan thưa cô?

- Cũng không thể gọi là chưa ngoan, Sally có một khuyết điểm duy nhất là nói chuyện quá nhiều trong giờ học. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã nghĩ ra một cách để giúp con bé im lặng rồi.

Bố Sally vui mừng đáp:

- Ồ, được thế thì tốt quá. Khi nào cách đó hiệu quả với con bé thì cô báo cho tôi với nhé. Tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự với vợ tôi đây này.

2. Truyện cười ngày Nhà giáo Việt Nam “khó đỡ” nhất

Như các em đã biết, con người chúng ta có 4 nhóm máu: nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O. Người nhóm máu A có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu A hoặc O; người nhóm máu B có thể tiếp nhận máu từ người nhóm máu B hoặc O.

Thấy Tèo mải mê nói chuyện, thầy giáo bực mình gọi:

- Tèo, em có thể cho các bạn biết ai có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu không?

Tèo giật mình, gãi đầu rồi run rẩy nói:

- Dạ thưa thầy, là con muỗi ạ!

- !!!

3. Truyện cười ngày Nhà giáo Việt Nam “đã” nhất

Có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành. Thầy hỏi:



- Cậu có người yêu chưa?



Sinh viên 1:



- Dạ chưa ạ!



- Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần.



Thầy lại hỏi tiếp người khác:



- Cô có người yêu chưa?



- Dạ có rồi thầy ạ! – sinh viên 2 hớn hở đáp.



- Có rồi thì bảo người yêu chép cùng, về chép phạt 5 lần.



Lúc này thầy giáo quay sang người bên cạnh hỏi:



- Cậu có người yêu chưa?



Sinh viên 3 ấp úng:



- Dạ, em mới chia tay hôm qua thưa thầy!



- Mới chia tay không có việc gì làm, về chép phạt 7 lần.



- !!!

4. Truyện cười ngày Nhà giáo Việt Nam “bó tay” nhất

Đột nhiên một sinh viên năm nhất thốt lên một cách đầy tức giận:

- Thưa thầy, em thật không hiểu tại sao chúng ta phải học những thứ này chứ?

Giáo sư đáp:

- Để cứu lấy sự sống của bệnh nhân.

- Cứu lấy sự sống bệnh nhân với mớ lý thuyết vật lý khó nhằn này thưa thầy?

Vị giáo sư từ tốn đáp:

- Không, nó giúp chúng ta loại những người không đủ thông minh ra khỏi chương trình học thôi.

- !!!

5. Cô giáo choáng váng trước câu trả lời không “đỡ nổi” của học trò

- Nếu một người bắt đầu đi từ A đến B từ 7 giờ sáng với vận tốc 150km/h thì mất bao lâu người đó đến được điểm B?

Na suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Cũng tùy nữa cô, khoảng chừng một tuần đến vài tháng ạ.

Cô giáo tròn mắt:

- Ý của em là sao?

Na nhún vai:

- Dạ, chạy với vận tốc ấy thì phải chờ xuất viện mới đi tiếp được đến B chứ ạ.

- !!!

6. Truyện cười ngày Nhà giáo Việt Nam thú vị nhất

Cô giáo hết lời khen ngợi Tý:

- Con làm rất tốt! Cô rất bất ngờ khi con đạt điểm cao nhất lớp, cứ như thế mà phát huy nhé!

Tý ưỡn ngực tự hào:

- Dạ, chuyện đó không có gì khó cả. Cô cứ thường xuyên ủng hộ bố con thì điểm của con sẽ luôn cao thôi ạ.

Cô giáo kinh ngạc:

- Con nói gì mà lạ thế?

Tý gãi đầu cười:

- Dạ, khi nào chuẩn bị cho lớp làm kiểm tra, cô cứ ghé tiệm photocopy của bố con để in đề như lần này là được ạ.

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7. Truyện cười ngày Nhà giáo Việt Nam “chất” nhất

Đang trong giờ học Hóa, cô giáo thấy Tí quay ra sau chơi trò gì đó. Cô hỏi:

- “Tí! Em hãy cho cô biết loại axit nào hay được dùng trong việc tẩy trắng ?”

- “Thưa cô, Có rất nhiều loại ạ.”

- “Em hãy cho cô biết đó là những loại nào ?”

- “Thưa cô, ví dụ như là Ô mô, Tide hay Vì dân ạ”

Vậy là bạn đã có trong tay 7 mẩu truyện cười về ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 rồi nhé. Hãy lưu chúng lại và kể cho thầy cô cùng các bạn nghe để tất cả mọi người đều có một ngày lễ Hiến chương thật hạnh phúc và vui vẻ.