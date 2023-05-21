2 bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được trao lại chiếc ví bị đánh rơi

Đời sống 21/05/2023 18:22

Hai bệnh nhân quốc tịch Pháp xúc động khi được nhân viên bệnh viện trao trả lại chiếc ví bên trong có 835.000 đồng và 600 Euro.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, chiều ngày 21/5/2023, Bệnh viện Trung ương Huế đã liên hệ và tiến hành trao trả lại tài sản cho ông bà Martin Reveaut - Jeans Reveaut (Quốc tịch Pháp). 

2 bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được trao lại chiếc ví bị đánh rơi - Ảnh 1
Bệnh viện Trung ương Huế đã liên hệ và tiến hành trao trả lại tài sản cho ông bà Martin Reveaut - Jeans Reveaut - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Cụ thể, ThS.BSCKII Hoàng Thị Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, khoảng 19 giờ 23 phút tối ngày 20/5/2023, ông Ngô Việt Dũng - Phó Trưởng Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng nhặt được chiếc ví màu đen, bên trong có 835.000 đồng và 600 Euro. Ông đã chủ động liên hệ với Phòng Bảo vệ của bệnh viện để tìm trả người đánh rơi.

Theo thông tin từ Sài Gòn giải phóng online, sau khi thăm khám tại Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Huế, ông bà Martin Reveaut - Jeans Reveaut mới phát hiện rơi ví. Đến sáng cùng ngày, ông bà cùng hướng dẫn viên du lịch đến Bệnh viện Trung ương Huế tìm và được nhận lại tài sản.

2 bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được trao lại chiếc ví bị đánh rơi - Ảnh 2
Ông bà cùng hướng dẫn viên đến Bệnh viện Trung ương Huế tìm và được nhận lại tài sản - Ảnh: Sài Gòn giải phóng online

Sau khi nhận được ví, ông bà Martin Reveaut - Jeans Reveaut vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn đến cá nhân ông Ngô Việt Dũng cũng như đội bảo vệ của Bệnh viện Trung ương Huế. Đồng thời, hai ông bà còn chia sẻ, đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Huế của mình.

 

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