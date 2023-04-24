Bình Phước: Thanh niên trả lại túi xách 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Đời sống 24/04/2023 19:32

Ngoài tiền mặt, bên trong chiếc túi còn có nhiều tài sản giá trị khác, anh Khánh đã trình báo công an để trả lại cho người mất.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào trưa 24/4, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi) đã trao trả túi xách có nhiều tiền và các tài sản khác cho một phụ nữ đánh rơi.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (Bình Phước), anh Khánh đã trao trả túi xách bên trong có 30 triệu đồng, điện thoại và nhiều giấy tờ cho chị Nguyễn Thị Vân bị rơi trên đường vào sáng cùng ngày.

Bình Phước: Thanh niên trả lại túi xách 30 triệu đồng cho người đánh rơi - Ảnh 1
Trước sự chứng kiến của Công an xã Thống Nhất, anh Khánh trao lại túi xách cho chị Vân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Anh Khánh trên đường đi làm qua thôn 7, xã Thống Nhất, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi, ngụ thôn 7) nhặt được một túi xách và anh đã mang túi xách tới Công an xã Thống Nhất nhờ hỗ trợ.

Công an kiểm đếm bên trong túi có hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động Iphone 6S. Chủ nhân số tài sản này sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng)

Chị Vân sau khi nhận lại tài sản đã gửi lời cảm ơn đến anh Khánh và Công an xã Thống Nhất.

 

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