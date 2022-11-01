Sinh thần là gì? Chi tiết nguồn gốc, ý nghĩa của ngày “Sanh thần”

Nếu bạn bắt gặp một bạn trẻ nào đó hay sử dụng những cụm từ như sanh thần thì có thể họ chính là fan của các bộ truyện ngôn tình Trung Quốc hoặc là fan của 1 sao, idol Trung nào đó. Sinh thần hay còn được gọi là Sanh thần theo một từ Hán Việt bắt nguồn từ các câu truyện ngôn tình Trung Quốc đều có ý nghĩa tương đương là NGÀY SINH NHẬT.

Cụ thể, sinh 生 ở đây là “sinh đẻ”, còn thần 辰 có nghĩa là “ngày”. Như vậy sinh thần chính là ngày sinh. Theo từ điển Thiều Chửu: Thần 辰 là tiếng gọi chung cho cả mười hai chi, còn dùng để chỉ ngày hoặc giờ. Ngày xưa lấy mười hai chi ghi ngày, hết một hồi từ ngày tí cho đến ngày hợi gọi là tiếp thần 浹辰 (mười hai ngày). Vì thế, ngày và giờ đều gọi là “thần”.

Sinh thần hay Sanh thần là từ theo một từ Hán Việt, có ý nghĩa là NGÀY SINH NHẬT!

Theo đó, ngày sinh nhật cũng là ngày lễ kỷ niệm sự xuất hiện của một người đến với cuộc đời. Mỗi năm sẽ diễn ra một lần và vào lúc này họ sẽ tổ chức tiệc tùng chúc mừng sinh nhật với sự có mặt của hộ gia đình và bạn thân rất gần gũi kèm theo quà tặng cho chủ nhân.

Đây là sự kiện được diễn ra hàng năm vào cùng ngày cùng tháng. Trong ngày này chủ nhân của bữa tiệc sẽ tổ chức tiệc tùng chúc mừng sinh nhật hoặc được bạn bè tổ chức để tạo bất ngờ cũng như là món quà dành tặng cho họ

II. Ý nghĩa của ngày sinh thần là gì?

Ngày sinh thần được cho là bắt nguồn từ các nước phương Tây - nơi mà đạo Thiên chúa giáo phát triển với những tín ngưỡng về linh hồn, thiên thần và cả những quỷ dữ. Theo quan niệm của người theo đạo công giáo, những linh hồn ma quỷ sẽ xuất hiện và gây nguy hiểm cho con người vào ngày sinh mỗi năm của họ. Việc tổ chức tiệc, cùng nhau hát hò và nhảy múa của gia đình, bạn bè sẽ giúp xua đuổi những linh hồn xấu, bảo vệ cho những người thân của mình. Đồng thời, theo quan niệm của họ, bữa tiệc sinh nhật nếu càng náo nhiệt, và có người tham dự càng đông thì càng đuổi được nhiều tà ma.

Càng về sau đó, đây là nét văn hóa ngấm sâu vào tâm trí của mỗi người và bữa tiệc sinh nhật được tổ chức hàng năm với bản chất cầu an. Đồng thời, những món quà sinh nhật sẽ được mọi người tặng cho chủ nhân bữa tiệc như một lời cầu chúc cho sự may mắn và sung túc.

Tuy nhiên, ở những người Phương Đông thì ngày sinh nhật lại không quá cầu kỳ và linh đình. Tuy nhiên, cùng với sự du nhập của các nền văn hóa thì ngày kỷ niệm này ngày càng được xem trọng.

Ngày sinh nhật bắt nguồn ở phương Tây với ý nghĩa cầu bình an!

Ngày sinh nhật ở mỗi Quốc Gia sẽ có cách tổ chức khác nhau và quan trọng ở từng thời điểm. Ví dụ ở Việt Nam ngày sinh nhật sẽ được tổ chức lớn nhất là khi em bé tròn 1 tuổi, hay còn gọi là “lễ thôi nôi”. Mục đích của việc tổ chức ngày sinh nhật đó chính là cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ diễn ra trong tương lai cho em bé.

Còn sinh nhật của những người lớn tuổi ở một số quốc gia châu Á, thường được gọi với cái tên là “kính lão đắc thọ”, trong đó có cả Việt Nam, mang ý nghĩa trân trọng những sóng gió đường dài mà họ đã trải qua và cầu chúc cho những năm tháng tuổi mới của các cụ ông cụ bà. Con cái thường sẽ kỷ niệm những năm tuổi chẵn 70, 80, 90… của cha mẹ, hay ông bà. Thông qua đó, thể hiện lòng hiếu thuận, biết ơn đến đấng sinh thành.

Tiệc thôi nôi được tổ chức với mục đích cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé!

Nhìn chung, sinh nhật là một ngày rất đặc biệt, nó đã đánh dấu sự trưởng thành và cầu mong những điều tốt đẹp nhất tới với mỗi người. Với đời sống xã hội đang mỗi ngày một phát triển hơn thì văn hóa sinh nhật đã có nhiều biến đổi so với ý nghĩa nguyên thủy của nó.

Bên cạnh đó, đây cũng là một dịp để các thành viên trong gia đình tụ họp, vui chơi, gặp gỡ nhau sau những ngày bận rộn, tất bật.

"Kính lão đắc thọ" là dịp thể hiện tấm lòng biết ơn đến những đấng sinh thành!

III. Tìm hiểu về những điều thú vị quanh ngày sinh nhật

1. Bánh sinh nhật có nguồn gốc từ đâu?

Bánh sinh nhật có nguồn gốc được bắt nguồn từ thời cổ đại. Theo quan niệm, loại bánh này được bắt nguồn từ thế kỷ XIII. Đây là thời điểm chiếc bánh sinh nhật có hình dáng rất khác so với chiếc bánh sinh nhật thời nay. Ở thời Hy Lạp cổ đại, chiếc bánh ngọt hoặc bánh mì tròn và được đưa đến đền thờ nữ thần Mặt Trăng – Artemis. Theo đó, ra đời truyền thống làm bánh sinh nhật.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều nhận định cho rằng nguồn gốc bắt nguồn của bánh sinh nhật đó là vào thời Trung Cổ tại nước Đức. Tuy nhiên, qua nhiều năm nghiên cứu, theo nhận định từ các chuyên gia ẩm thực, người Hy Lạp mới là những người tạo nên kỹ thuật làm bánh sinh nhật.

Những chiếc bánh sinh nhật đầu tiên được thực hiện dưới bàn tay tài ba của những người Hy Lạp!

2. Bánh sinh nhật du nhập vào đất nước ta như thế nào?

Người Việt xưa chỉ ghi nhớ ngày giỗ (ngày qua đời của người quá cố) theo lịch âm. Hoàn toàn không có thói quen ghi nhớ hay kỷ niệm này sinh ra một con người. Mặc dù vậy, sau khi hòa bình lập lại, văn hóa phương Tây ở thế kỷ XIX đã du nhập và trở thành trào lưu phát triển mạnh mẽ tại TP. HCM. Cũng chính đây là thời điểm định nghĩa ngày sinh nhật và bánh sinh nhật trở nên phổ biến tại nước ta.

Mọi người bắt đầu chú trọng hơn vào ngày sinh nhật. Trong đó, không thể không kể đến bánh sinh nhật trong bữa tiệc này. Bánh sinh nhật có giá thành không quá đắt và có mặt trong mỗi bữa tiệc sinh nhật. Bên cạnh đó, chúng còn được xuất hiện trong ngày lễ lớn, ngày nay, bạn hoàn toàn có thể tìm mua bánh sinh nhật ở bất kỳ đâu trên bản đồ hình chữ S này một cách dễ dàng.

Bánh sinh nhật là một biểu tượng cho ngày kỷ niệm chào đời của một người!

3. Thắp nến bánh sinh nhật có ý nghĩa như thế nào?

Những người Hy Lạp cổ đại thường cắm nến trên bánh sinh nhật nhằm tôn thờ Nữ thần Mặt Trăng ở đền thờ Artemis. Những chiếc nến màu vàng nhạt được cắm ở xung quanh chiếc bánh đến khi ánh sáng màu vàng phủ lên phía trên chiếc bánh là tượng trưng cho hình ảnh mặt trăng tròn với những nghi lễ tôn nghiêm.

Ở nước Đức, việc thắp nến sinh nhật trên bánh nhằm truyền ánh sáng của sự sống. Một cây nến được thắp ở giữa chiếc bánh nhằm nói lên hy vọng ánh sáng sẽ tỏa ra rực rỡ.

Bên cạnh đó, một vài nơi lại cho rằng nếu thắp đủ số nến bằng số tuổi của chủ nhân chiếc bánh vào ngày sinh nhật và thổi tắt trong 1 lần sẽ gặp được may mắn suốt đời. Còn nếu không tắt hết nến thì cũng đồng nghĩa với việc lời cầu nguyện của họ sẽ không trở thành hiện thực. Người ta còn quệt kem lên tên chủ nhân chiếc bánh trước khi cắt, với hy vọng mang thêm nhiều may mắn.

Nghi thức thắp nến cũng mang nhiều ý nghĩa riêng khác nhau!

4. Biểu đồ ngày sinh là gì?

Trong thần số học, biểu đồ ngày sinh đóng vai trò là chiếc chìa khóa để khám phá bản chất con người. Nó mang đến cái nhìn sơ lược về những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Chúng ta sẽ có một biểu đồ ngày sinh khác nhau dựa vào mỗi ngày sinh. Do đó sẽ có vô vàn phiên bản biểu đồ ngày sinh khác nhau.

Cụ thể, biểu đồ ngày sinh chứa 9 con số từ 1 đến 9, với ý nghĩa riêng cho mỗi số, và được chia làm 3 trục nằm ngang chính: Trí não, tinh thần, thể chất.

Ở biểu đồ ngày sinh sẽ có 8 mũi tên tích cực và 7 mũi tên tiêu cực: Đặc trưng tính cách được thể hiện một cách rõ ràng, mạnh mẽ hơn với số lượng các con số có mặt nhiều hơn ở các trục. Nắm được điều này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các mối quan hệ bởi nó tiết lộ tính khí và sở thích giao tiếp của mỗi người với môi trường xung quanh. Thông qua đó, giúp bạn hiểu hay dễ hòa hợp hơn với những người thân trong gia đình, đồng nghiệp nơi công sở,….

Biểu đồ ngày sinh là chìa khóa để khám phá bản chất của một người!

IV. Nên tặng quà gì vào ngày sinh thần?

Ngày sinh nhật là một trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời. Do đó, ai cũng háo hức và mong muốn mình được nhận những món quà đáng yêu từ người thân và bạn bè vào trong ngày này.

Bạn băn khoăn không biết nên chọn món quà gì trong ngày sinh nhật? Đừng bỏ qua những gợi ý sau đây.

1. Món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng cho bố mẹ

Một chuyến du lịch

Một chuyến nghỉ dưỡng để cha mẹ có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi chính là một món quà ý nghĩa và thiết thực, sau những năm tháng chăm sóc, nuôi dưỡng bạn nên người.

Đồng thời, có rất nhiều những địa điểm du lịch trong và ngoài nước phù hợp để thăm quan và tận hưởng, có thể kể đến những danh lam thắng cảnh như: Hạ Long, Tam Đảo, Cát Bà, Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu, hay Nha Trang. Một số địa điểm nước ngoài phù hợp như là Bangkok, Phuket (Thái Lan), hoặc Bali (Indonesia) vốn nổi tiếng với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và thủ tục xuất nhập cảnh dễ dàng.

Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng là món quà tuyệt vời và thiết thực để dành tặng bố mẹ!

Một món đồ trang sức

Tặng bố mẹ những món đồ trang sức là lựa chọn hết sức phù hợp, vừa sang trọng, lại tinh tế và đẹp mắt. Những món đồ trang sức sẽ giúp tôn vinh được vẻ đẹp của người dùng. Hãy dành tặng cho bố mẹ những lời chúc sức khỏe ý nghĩa nhất thông qua món quà trang sức.

2. Món quà sinh nhật ý nghĩa dành cho bạn bè

Đồ mỹ phẩm, trang điểm

Những món đồ mỹ phẩm hay đồ trang điểm là những món quà phù hợp cho bạn nữ!

Những món đồ như mỹ phẩm hay đồ trang điểm là món quà phù hợp nếu người bạn ấy là nữ. Đa số các bạn nữ đều rất thích và thường xuyên phải trang điểm, nên những loại mỹ phẩm và đồ trang điểm luôn là một lựa chọn hợp lý.

Đồ công nghệ

Có thể tặng những món đồ như đồ công nghệ hay, giày dép nếu bạn ấy là nam. Hầu như bạn nam nào cũng thích đồ công nghệ. Tuy nhiên, đó là những món hơi tốn kém. Bạn có thể cân nhắc tùy vào ngân sách của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tặng bạn ấy một đôi giày vào ngày sinh nhật nhé.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về ngày sinh thần, cũng như gợi ý về những món quà thích hợp cho tùy từng đối tượng. Hy vọng với bài viết này, các chị em sẽ thu được những thông tin hữu ích và chọn được những món quà ưng ý nhất cho người thân và bạn bè của mình nhé!