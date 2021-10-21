Paparazzi là gì? Những điều nên biết về nghề paparazzi

Paparazzi được coi là những tay săn ảnh cực kỳ chuyên nghiệp và cũng có chút nguy hiểm. Thông thường, các tay săn ảnh này sẽ chụp lén những ngôi sao khi họ đang ở nơi công cộng hoặc riêng tư, đôi khi họ còn chụp lại những khoảnh khắc hớ hênh của ngôi sao đó.

Paparazzi là một danh từ dùng để ám chỉ những người chụp ảnh chuyên bám theo thậm chí là theo dõi bí mật những người nổi tiếng để chụp ảnh họ lấy tin tức.

Ở một góc độ khác thì những paparazzi này cũng chính là những người “anh hùng” giúp đưa sự thật hay những góc tối trong cuộc đời nghệ sĩ ra ánh sáng. Những sự thật được khui ra có thể gây ảnh hưởng lớn trong cả ngành chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao hay xã hội…

Có thể nhiều bạn chưa biết, paparazzi chính là số nhiều của từ paparazzo. Nghề này đang ngày càng phát triển hơn so với trước đây bởi nhu cầu tìm hiểu thông tin của mọi người là rất lớn. Đặc biệt là đối với những scandal “động trời” của các ngôi sao nổi tiếng hay những hình ảnh thường ngày cũng như đời sống riêng tư của ngôi sao cũng là điều mà công chúng vô cùng quan tâm.

Nghề Paparazzi là như thế nào?

Paparazzi xuất hiện và trở thành đề tài gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt về đạo đức nghề nghiệp và đạo đức báo chí. Paparazzi hiện nay sẽ nằm ở 2 phạm trù khác nhau:

Một bên cho rằng Paparazzi đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bởi họ đang sử dụng hình ảnh của người khác mà chưa có sự cho phép.

Một bên khác lại cho rằng nhờ Paparazzi mà cộng đồng có thể thấy được những “góc khuất” đằng sau của người nổi tiếng, những scandal chấn động của người nổi tiếng. Từ đó khiến cho người nổi tiếng phải thận trọng hơn trong hành động của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa thì những bức ảnh của Paparazzi luôn đem lại những thông tin “đắt giá”, gây “chấn động” lớn trong dư luận.

Nghề Paparazzi nguy hiểm không?

Đây là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu nghề Paparazzi là gì. Đối với những thợ săn ảnh thường xuyên phải làm việc trong điều kiện khó khăn, yêu cầu phải có góc chụp tốt, rõ nét và đặc biệt là kín đáo để không bị đối phương nhìn thấy. Vì vậy mà các Paparazzi có thể phải đối mặt với nhiều nguy hiểm mà chính họ không bao giờ ngờ tới. Nếu Paparazzi bị phát hiện sẽ phải chịu phiền toái trước pháp luật, thậm chí là chịu sự tức giận của các nhân vật bị “chụp lén” rồi nguy cơ bị đối phương trả thù,…

Giá trị của những bức ảnh của người nổi tiếng đôi khi nó khiến cho những người trong nghề phải trả một cái giá “không hề rẻ” chút nào, thậm chí là mạng sống của chính họ.

Hy vọng rằng bài viết trên sẽ giải đáp được thắc mắc paparazzi là gì? để mọi người hiểu hơn về nghề paparazzi này nhé!