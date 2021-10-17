Underground là gì? Những cái tên quen thuộc trong làng nhạc underground

Những ca khúc mà họ sáng tác và hát chủ yếu theo sở thích của riêng họ chứ không theo trường phái nào, hoặc bị ràng buộc bởi thương mại hay chạy theo xu hướng thị trường. Tuy nhiên, phần lớn các ca khúc của các nghệ sĩ trong giới Underground đều nhận được nhiều phản hồi tích cực thì cộng đồng mạng.

Underground được định nghĩa là dòng nhạc nhạc ngầm, dòng nhạc thường chỉ xuất hiện chủ yếu ở trên mạng xã hội, internet...Hầu hết những người theo đuổi dòng nhạc này có thể không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp và đều có công việc của riêng mình với nhiều nghề nghiệp khác nhau như: Giáo viên, kĩ sư, phóng viên, nhà báo...

Trong lịch sử rap Việt ngôn từ là yếu tố được chú trọng nhất. Trong đó, cách sử dụng câu từ luôn luôn là tự nhiên nhất, bay bổng và chân thực nhất, hoặc là thể hiện bằng cách chơi chữ. Chúng được lồng ghép một cách nhuần nhuyễn và là một phần không thể thiếu trong các ca khúc Underground.

Rap Việt underground là dòng nhạc được sáng tác bởi những người Việt theo phong cách tự do và phóng khoáng. Họ sáng tác và hát loại nhạc này hoàn toàn theo đam mê mà không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Loại nhạc này thường thể hiện theo nhịp điệu nhanh, và có câu chuyện có chủ đề được nhấn mạnh hoặc xoay quanh một hình tượng nào đó.

Đặc trưng của nhạc rap underground

Thể loại nhạc tự do hát và sáng tác

Đây chính là đặc trưng nổi bật nhất của dòng nhạc này. Các nghệ sĩ có thể hát và sáng tác các ca khúc mà mình yêu thích hoàn toàn tự do. Khi ấy họ có thể bộc lộ hết cá tính riêng của bản thân mình. Chính vì thế, tất cả đều là cảm xúc thật mà không cần gò ép theo khuôn khổ nhất định.

Ca từ mô tả chân thực về cuộc sống

Chính vì hát và sáng tác tự do nên những người sáng tác dùng chính cuộc sống để viết thành nhạc. Do vậy, ca từ trong mỗi bài hát đều là những hình ảnh gần gũi, thường ngày không cầu kì hoa mỹ. Đặc biệt, nó luôn nhìn vào thực tế vấn đề một cách thẳng thắn, đôi khi còn đánh thẳng là những mặt tiêu cực của cuộc sống. Chính vì vậy, những câu hát này rất bình dị và dễ đi sâu vào lòng người nghe.

Nhạc tinh tế, chạm đến trái tim người nghe

Những câu từ trong mỗi bài hát đều rất gần gũi và chân thật nên nó nhanh chóng chạm tới trái tim người nghe. Họ dễ dàng dẫn người nghe theo mạch cảm xúc này và người nghe đôi khi còn tưởng rằng mình là nhân vật chính của câu chuyện.

Thể loại nhạc này miêu tả chân thực tất cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cuộc sống thường ngày. Do đó, nội dung xây dựng cũng rất giản dị, đời thường, giúp người nghe dễ hình dung. Nghe nhạc Underground người ta có cảm giác mình chính là tác giả hoặc là một phần của câu chuyện. Đây là điểm đặc biệt mà không phải bất cứ dòng nhạc nào cũng có thể với tới được.

5 cái tên quen thuộc trong làng nhạc rap underground

Một trong những người nổi bật nhất trong làng nhạc rap underground không thể không kể đến cô gái được mệnh danh là "Nữ hoàng hip hop Việt" Suboi. Tên thật của cô là Hàng Lâm Trang Anh, sinh ngày 14/1/1990. Từ năm 15 tuổi, nữ ca sĩ đã tiếp xúc với Rap và bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Cô có khả năng viết lời rap, tạo giai điệu và đọc rap cho các ca khúc của mình. Đặc biệt Suboi từng biểu diễn cùng nữ rapper kiêm MC nổi tiếng người Anh Lady Leshurr.

Một số ca khúc nổi bật: Quê hương Việt Nam, Những đứa bạn...

Suboi trong chương trình rap Việt

Wowy

Wowy là một trong số những người tiên phong cho dòng nhạc rap Việt underground ở miền Nam.

Tên thật: Nguyễn Ngọc Minh Huy

sinh ngày 27/09/1988

Nam rapper đã gặt hái được nhiều thành công khi kết hợp giữa rap và lồng ghép nét văn hóa truyền thống Việt. Chính vì thế, âm nhạc của Wowy mang một chất riêng rất đậm nét và cá tính. Có thể kể đến một số bài hát nổi bật của anh như: Khu tao sống, Do real thing, Hai thế giới, Chạy, 1 điếu,…

Đặc biệt, mới đây Wowy còn gây ấn tượng mạnh khi trở thành huấn luyện viên của chương trình Rap Việt – một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng về rap. Đây là một trong những chương trình đầu tiên về Rap Việt underground tại Việt Nam. Qua chương trình Wowy càng chứng tỏ vị trí “lão đại” của mình trong làng Rap Việt.

BigDaddy

Tên thật: Trần Tất Vũ

Rapnamr: BigDaddy

Nhóm: LadyKillah

Bạn bè/Đồng minh/Hợp tác: Binz, Rhymastic, Karik, LK, Touliver, Soobin, Andree,...

BigDaddy là một trong những cái tên quen thuộc trong các rapper underground ở Việt Nam. Nam rapper được khán giả yêu mến qua các ca khúc: Tình yêu màu nắng song ca cùng Đàm Thúy Trang, Xin anh đừng, mượn rượu tỏ tình,…

Binz

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, là một rapper và nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt của SpaceSpeakers. Niềm đam mê âm nhạc của Binz xuất phát từ tình yêu âm nhạc của mẹ. Anh đến với rap cũng rất tình cờ khi vô tình nghe được thể loại này.

Binz gia nhập cộng đồng rap việt underground từ năm 2008. Nam ca sĩ từng tham gia nhiều diễn đàn rap như: Vietdreamerz, Midsiderap và GVR. Chàng trai này ngày càng được khán giả biết tới với mixtape ”M-da Legend” phát hành năm 2010 và các sản phẩm kết hợp với rapper Cá Chép của Vietdreamerz.

Trước 2017, Binz thường được biết đến với phong cách trữ tình, lãng mạn kết hợp cùng với: JustaTee, It’s Lee, Rhymastic,… Từ năm 2017, Binz phát hành một số ca khúc sôi động hợp tác với Hoàng Touliver như: “They Said”, “Gene”, “Krazy”,… Gần đây nhất, Binz tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả khi tham gia chương trình Rap Việt với vai trò huấn luyện viên.

Karik

Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa sinh năm 1989.

Anh là nghệ sĩ nhạc Rap đầu tiên đoạt giải MTV Việt Nam. Nam ca sĩ có gu âm nhạc rất mới mẻ, lạ và độc đáo nên được giới trẻ rất yêu thích. Điển hình phải kể đến các ca khúc: Người lạ ơi, Anh không đòi quà… Karik cũng là một trong những huấn luyện viên tài năng của chương trình Rap Việt.

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn hiểu thêm underground là gì? và biết thêm những cái tên quen thuộc trong làng nhạc underground.